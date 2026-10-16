Hajduk je pobijedio Ajaks 2:1, ali su navijači svojim ponašanjem zasjenili fudbal na Poljudu. Saznajte više o ovom kontroverznom meču.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk iz Splita srušio je veliki Ajaks u Splitu 2:1, u evropskoj večeri čekanoj duže od deceniju i po, koju su pokvarili navijači drugog po veličini hrvatskog kluba. Pre utakmice oni su imali morbidne i nacističke ispade na ulicama, gdje su na mrtvački sanduk napisali "Ajaks", a oko tog sanduka skandirali Adolfu Hitleru, koncentracionom logoru Aušvic, vrijeđali Jevreje i pjevali o "potpaljivanju peći"

Na utakmici na "Poljudu" Hajduk je odigrao za pamćenje, vodio 2:1 i išao ka velikoj pobjedi, ali onda su navijači kluba iz Splita ponovo stavili sebe u prvi plan. Čak 12 minuta trajao je prekid utakmice zbog njihove bakljade pri vođstvu Hajduka 2:1, a kada su se dozvali razumu i nekako dopustili da se igra, Ajaks je "ohlađenom" domaćem timu pogodio prečku i umalo izjednačio.

Split je dočekao veliku evropsku noć, stadion je bio pun, ali će sasvim sigurno UEFA biti izuzetno stroga kada bude izricala kazne za morbidne slike iz Splita i prizore haosa na Poljudu.

Vidi opis Između fašizma i divljanja navijača, Hajduk je pobijedio Ajaks Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EPA/SONNY LENSEN Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Strijelci za Hajduk u pobjedi protiv Holanđana bili su Abduli Sanjang u 37. minutu i Marin Šotiček u 55. minutu. Za Ajaks je pogodio Davi Klasen u 53. Splićani će u sloedećem kolu gostovati Tunu 22. oktobra, pa Linkolnu 5. novembra, a onda će kod kuće dočekati Sent Trujden 26. novembra i biće veliko iznenađenje ako Poljud tada primi navijače u punom kapacitetu.