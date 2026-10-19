Za nacističke i antisemitske poruke u Splitu osumnjičene 23 osobe

Splitska policija saopštila je da su do sada 23 osobe osumnjičene za uvikivanje nacističkih i antisemitskih poruka uoči nedavne fudbalske utakmice Hajduka i Ajaksa.

Izvor: @hooliganscz1999/X

Ove osobe sumnjiče se za krivično djelo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

"U zatvoru se nalazi šest osoba, jedna je predata sinoć pritvorskom nadzorniku, a nad jednom osobom se sprovodi kriminalističko istraživanje i biće privedena pritvorskom nadzorniku tokom dana", saopšteno je iz splitske policije, a prenijela agencija "Srna".

U saopštenju se dodaje da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Portal "Indeks" navodi da su među osumnjičenima Stipe Lekić, bivši sekretar Torcide - navijačke grupe Hajduka i jedan od predvodnika navijačke povorke, te Leonardo Vučko iz Omiša.

Obojica su se sinoć predala policiji nakon što su za njima tragali policijski službenici.

Na "Fejsbuk" stranici "Otac ulica, majka Torcida" objavljena je njihova zajednička fotografija ispred splitskog zatvora na Bilicama. Na fotografiji drže crnu majicu sa natpisom "Novinari crvi", dok Lekić pozira sa podignutom šakom.

Lekića je u martu Opštinski prekršajni sud u Splitu proglasio krivim zbog pjevanja ustaških pjesama tokom utakmice Hajduka i Slaven Belupa.

Za krivično djelo javnog podsticanja na nasilje i mržnju zakonom u Hrvatskoj predviđena je kazna zatvora do tri godine. Za organizovanje ili vođenje grupe radi činjenja tog krivičnog djela propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Navijači Hajduka su 15. oktobra u organizovanoj koloni uoči utakmice sa Ajaksom ulicama Splita uzvikivali nacističke i antisemitske parole - "Ustani, Adolfe!", "Aušvic, Aušvic!", "Gazi, gazi Židove!".

Pjevali su i stihove o spaljivanju Jevreja u koncentracionim logorima, kao i uvredljive stihove Ani Frank, djevojčici koja je ubijena u logorima, a na čelu povorke bio je automobil sa simboličnim kovčegom na kojem je pisalo Ajaks, koji su navijači poslije razbili.

Inače, "majstori s mora" su savladali Holanđane rezultatom 2:1 u prvoj utakmici ligaške faze nekog UEFA takmičenja poslije 16 godina.

(MONDO/Srna)