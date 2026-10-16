"Napadali su ih na vratima taksija, čak i na plaži": Holanđani opisali horor u Splitu

Holandski navijači Ajaksa doživjeli su nasilje u Splitu, gdje su napadani na ulicama i plažama, uz skandalozne, nacističke povike Torcide.

Izvor: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Holandski portal "AD" opisao je iskustvo jednog navijača Ajaksa u Splitu, gdje su navijači Hajduka imali morbidni fašistički performans na ulici, uz klicanje Adolfu Hitleru i Aušvicu, a potom su divljali i na stadinu i zaustavili fudbal bakljadom.

"Ne nosite vidljiva obilježja Ajaksa i izbjegavajte centar grada", pisalo je u upozorenju koje je Ajaks uputio navijačima još krajem septembra, svjestan da se bliži odlazak u grad gdje ni srpska folklorna društva nisu bezbjedna, a kamoli tuđe navijačke grupe.

"Počelo je već u utorak, kada je veliki broj holandskih navijača stigao u Split, gdje nisu baš srdačno dočekani od strane Hajdukovih ultrasa, zvanih "Torcida”. Nasilna reputacija ove najstarije ultras grupe u Evropi i dovela je do prethodnog upozorenja. Pokazalo se da to upozorenje nije bilo pretjerano", naveo je autor Johanis de Rajke.

Fabijan Nagcam, prvi čovjek Udruženja navijača Ajaksa, slušao je priče o napadima na Holanđane u Dalmaciji. "Čuo sam priče ljudi koji su uzeli taksi sa aerodroma i koji su po izlasku kod svog smeštaja odmah bili napadnuti. Napadnuti su čak i ljudi koji su mirno šetali plažom", naveo je on.

Hrvatska policija je morala da interveniše već dva dana prije okršaja, zbog tuča u kojoj su učestvovale stotine navijača sa obje strane i navodno je privela osamnaest navijača Ajaksa zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Haos je počeo na Rivi dan prije meča, a onda je nacističko divljanje eskaliralo.

"Navijači Ajaksa su pozvani da ostanu u svojim hotelima, a dio od ukupno 1.700 očekivanih gostujućih navijača se čak vratio kući. A dan utakmice je tek trebalo da osvane", piše De Rajke.

A, onda je osvanuo četvrtak i dan utakmice.

U početku je taj dan protekao relativno mirno, ali to je (ponovo) bilo bez računanja na Torcidu. Tokom svog marša ka stadionu Poljud, pojavili su se sa pravim 'pogrebnim vozilom', na kojem je stajao mrtvački sanduk sa natpisom 'Ajaks'. Ton je ponovo bio postavljen, ali tu nije bio kraj. Hrvati su imali i neke vrlo jasne poruke. 'Gazite, gazite, gazite Jevreje', 'Aušvic, Aušvic' i 'Ustani, Adolfe', čulo se, između ostalog. Mrtvački sanduk je potom stručno uništen, dok su antisemitske parole nastavile da odzvanjaju ulicama".

Ajaks je doživio poraz na Poljudu, u haotičnoj utakmici koja je bila prekinuta 12 minuta u završnici zbog bakljade i topovskih udara na tribinama. Zbog svega što se dogodilo reagovala je najprije vlada Hrvatske, a podrazumijeva se - i Hajduk Split.

Saopštenje hrvatske vlade

Hrvatska vlada je u večeri nacističkih izgreda na ulicama objavila saopštenje i osudila slavljenje nacističkog režima.

"Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tokom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje", saopštila je vlada premijera Andreja Plenkovića.

Saopštenje Hrvatskog fudbalskog saveza

Hrvatski fudbalski savez najoštrije je osudio "sramotne i neprihvatljive povike "koji su se mogli čuti tokom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka protiv Ajaksa u Splitu, kojima su se širili antisemitizam i mržnja te veličali nacizam, ustaštvo i njihovi zločini.

"Takvim porukama nema i ne smije biti mjesta u hrvatskom fudbalu, ni u hrvatskom društvu. Riječ je o ponašanju koje je u potpunoj suprotnosti s temeljnim vrijednostima sporta, međusobnog poštovanja, tolerancije i zajedništva te koje nanosi veliku štetu ugledu hrvatskog fudbala i Republike Hrvatske, a u ovom slučaju i ugledu HNK Hajduk. Iako se navedeni incidenti nisu dogodili na stadionu, to ne umanjuje odgovornost fudbalske zajednice da ih jasno i nedvosmisleno osudi. Svi koji učestvuju u fudbalskom životu imaju odgovornost svojim ponašanjem štititi vrijednosti koje sport predstavlja",

Saopštenje Hajduka

U značajno blažem tonu od hrvatskog saveza i hrvatske vlade, i Hajduk Split se oglasio i prije svega izvinio svojim navijačima, Ajaksu, igračima i rukovodstvu, takmičenju...

"Hajduk uvijek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vjetar u leđa svih ovih godina. Navijača koji daju krila ekipi kad je najteže. Ali kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo izviniti se onima koji su došli na stadion bodriti ekipu koja se nakon 16 godina vratila u evropska takmičenja te hiljadama njih pred malim ekranima koji su svjedočili istorijskoj pobjedi protiv Ajaksa".

"Izvinjavamo se i organizatoru takmičenja i vođstvu i igračima Ajaksa koji su svjedočili scenama po kojima ne želimo da nas Evropa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA-e, ali uprkos svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono s čime nismo ponosni, ali spremni smo snositi odgovornost kao Klub"

"Ova velika i značajna pobjeda ekipe ne sme ostati u sjeni događaja za koje se nadamo da se više neće ponavljati. Zato apelujemo na sve da i dalje budu snažna podrška Klubu i igračima koji su zaslužili igrati pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka znaju prirediti".

(MONDO)