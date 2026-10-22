Policajci ga zatekli ispod auta: Državljanin BiH kod Splita pao sa 11 kilograma amfetamina

Državljanin BiH (28) uhapšen je u blizini Splita nakon što su ga policajci zatekli dok je ispod automobila vadio pakete sa više od 11 kilograma amfetamina.

Izvor: Profimedia

Policijska patrola je 20. oktobra u večernjim časovima, tokom redovne kontrole u mjestu Dugopolje kod Splita, primijetila muškarca koji je ležao ispod putničkog vozila i iz donjeg dijela automobila izvlačio pakete.

Kontrolom je utvrđeno da je riječ o 28-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine. Tokom uviđaja policija je zaplijenila osam plastičnih vreća u kojima se nalazilo ukupno 11.210 grama amfetamina.

Osumnjičeni je odmah uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga, te je priveden u pritvorske prostorije.