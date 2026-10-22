logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policajci ga zatekli ispod auta: Državljanin BiH kod Splita pao sa 11 kilograma amfetamina

Policajci ga zatekli ispod auta: Državljanin BiH kod Splita pao sa 11 kilograma amfetamina

Autor Dušan Volaš
0

Državljanin BiH (28) uhapšen je u blizini Splita nakon što su ga policajci zatekli dok je ispod automobila vadio pakete sa više od 11 kilograma amfetamina.

Ležao ispod auta i vadio 11 kg droge, pao mladić iz BiH Izvor: Profimedia

Policijska patrola je 20. oktobra u večernjim časovima, tokom redovne kontrole u mjestu Dugopolje kod Splita, primijetila muškarca koji je ležao ispod putničkog vozila i iz donjeg dijela automobila izvlačio pakete.

Kontrolom je utvrđeno da je riječ o 28-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine. Tokom uviđaja policija je zaplijenila osam plastičnih vreća u kojima se nalazilo ukupno 11.210 grama amfetamina.

Osumnjičeni je odmah uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga, te je priveden u pritvorske prostorije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga hapšenje BiH Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ