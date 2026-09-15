Kilogrami kokaina, heroina i marihuane otišli u dim: U Mostaru uništena droga vrijedna stotine hiljada maraka

Komisija za uništavanje opojnih droga BiH sprovela je obimnu akciju u pogonima mostarske „Aluminij Industrije“, gdje je spaljena velika količina narkotika zaplijenjenih u akcijama MUP-a Kantona Sarajevo.

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Kako je saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti BiH, zabranjene supstance koje su godinama sklanjane sa ulica i čuvane u policijskim sefovima kao dokazni materijal konačno su uništene.

U visokim pećima kompanije „Aluminij Industrija“ d.o.o. Mostar u pepeo je pretvoreno na desetine kilograma različitih vrsta narkotika.

Od početka 2026. godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kilograma različitih vrsta narkotika

Prema zvaničnim podacima Komisije za uništavanje opojnih droga BiH, pod nadzorom Ministarstva bezbjednosti BiH i uz asistenciju policijskih snaga, u vatrenoj stihiji završilo je oko 57 kilograma kanabisa i 400 stabljika ove biljke, oko 1,4 kilograma heroina, oko 785 grama čistog kokaina, preko 150 grama amfetamina, te znatne količine sintetičke droge MDMA (ekstazija) — više od 150 grama i 81 tableta.

Kako su naveli u ovom ministarstvu, u ovoj kompleksnoj operaciji transporta i obezbjeđenja spaljivanja učestvovali su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz podršku kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Ministarstva bezbjednosti BiH uputili su posebnu zahvalnost rukovodstvu i radnicima mostarskog „Aluminija“ na tehničkoj podršci i vrhunskom profesionalizmu, čime je uspješno stavljena tačka na još jedan veliki kontingent zaplijenjenog ilegalnog tereta.

(Mondo)