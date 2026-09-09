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U kamperu skrivali više od 100 kilograma kanabisa: Droga vrijedna 1,2 miliona evra zaplijenjena u Draču

U kamperu skrivali više od 100 kilograma kanabisa: Droga vrijedna 1,2 miliona evra zaplijenjena u Draču

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U luci Drač zaplijenjeno je 107,7 kilograma kanabisa, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 1,2 miliona evra, saopštila je albanska policija.

U Albaniji zaplijenjeno 100 kg kanabisa Izvor: Shutterstock

Droga je pronađena u kontejneru koji je u Albaniju stigao iz Kanade, a bila je sakrivena u kamperu, u posebno preuređenim prostorima prekrivenim drvenim oblogama, prenosi Koha.

Istragom je utvrđeno da je droga nabavljana u Kanadi i transportovana u Albaniju, skrivena u posebno preuređenim prostorima vozila koja su bila naručena za kupovinu, navedeno je u policijskom saopštenju.

Za dvojicom osumnjičenih raspisana je potraga, ali njihovi identiteti nisu objavljeni.

(Srna)

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Albanija kanabis droga zapljena

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