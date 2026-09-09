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Akcija policije u Doboju: Pronađeni kokain, marihuana, automatska puška i dva pištolja

Akcija policije u Doboju: Pronađeni kokain, marihuana, automatska puška i dva pištolja

Autor Haris Krhalić
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Policija je u Doboju uhapsila D.R. i pretresima pronašla 136,9 grama kokaina, stabljike indijske konoplje, marihuanu, automatsku pušku i dva pištolja.

oružje i marihuana Izvor: PU Doboj

Policija u Doboju uhapsila je lice inicijala D.R. sa područja ovog grada zbog sumnje da je počinilo krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju policijski službenici su pretresli više lokacija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađene su i oduzete različite vrste droge, oružje i novac.

Među pronađenim predmetima je 37 stabljika koje izgledom asociraju na stabljike indijske konoplje, kao i oko 136,9 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na kokain.

Policija je pronašla i oko 1,1 gram zelene biljne materije koja izgledom asocira na marihuanu, kao i jednu ručno napravljenu cigaretu, tzv. džoint.

Pronađeni automatska puška i dva pištolja

Tokom pretresa pronađena je i automatska puška, dva pištolja, kao i određena količina novca.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom policijski službenici nastavljaju da preduzimaju sve potrebne mjere i radnje.

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Tagovi

Doboj droga hapšenje

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