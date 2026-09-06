Banjalučanin uhapšen u akciji "Dementor": Pronađeni marihuana, amfetamin i ekstazi (FOTO)

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u okviru operativne akcije "Dementor" uhapsili su Đ.K. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: PU Banjaluka

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata na području Banjaluke.

Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 299 grama materije koja izgledom asocira na marihuanu, oko 992 grama bijele praškaste materije koja izgledom asocira na amfetamin, kao i pet tableta zelene boje koje izgledom asociraju na ekstazi.

Policija je pronašla i tri digitalne vage, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Nakon završene kriminalističke obrade, Đ.K. će danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)