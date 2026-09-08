Hapšenje u akciji "Blok 2" u Banjaluci: Zaplijenjeno više od pola kilograma kokaina, marihuana i novac

Banjalučka policija uhapsila je I.K. u akciji "Blok 2" i zaplijenila više od pola kilograma kokaina, marihuanu te oko 6.000 KM. Pretresom stana i vozila otkrivena je veća količina narkotika koji su oduzeti pod nadzorom tužilaštva.

Izvor: PU Banjaluka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Blok 2", koja je bila usmjerena na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a tom prilikom uhapšen je I.K. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, tokom jučerašnjeg dana njihovi pripadnici kontrolisali su putničko vozilo kojim je upravljalo navedeno lice kojom prilikom su pronašli i oduzeli šest providnih PVC vrećica sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, novac u ukupnom iznosu od oko 6.000 KM u različitim valutama i apoenima.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i podrumskih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 520 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain i oko 100 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Iz policije su poručili da se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, te da se nastavlja dalji rad na dokumentovanju ovog predmeta.