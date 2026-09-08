Hapšenje u akciji "Blok 2" u Banjaluci: Zaplijenjeno više od pola kilograma kokaina, marihuana i novac

Banjalučka policija uhapsila je I.K. u akciji "Blok 2" i zaplijenila više od pola kilograma kokaina, marihuanu te oko 6.000 KM. Pretresom stana i vozila otkrivena je veća količina narkotika koji su oduzeti pod nadzorom tužilaštva.
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Blok 2", koja je bila usmjerena na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a tom prilikom uhapšen je I.K. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, tokom jučerašnjeg dana njihovi pripadnici kontrolisali su putničko vozilo kojim je upravljalo navedeno lice kojom prilikom su pronašli i oduzeli šest providnih PVC vrećica sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, novac u ukupnom iznosu od oko 6.000 KM u različitim valutama i apoenima.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres stana i podrumskih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 520 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain i oko 100 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.
Iz policije su poručili da se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, te da se nastavlja dalji rad na dokumentovanju ovog predmeta.