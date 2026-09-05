"Audijem" probio kapiju preduzeća u Gacku: Uhapšen vozač i pomagač koji je sakrio vozilo

Policija u Gacku uhapsila je M.M. koji se sumnjiči da je putničkim automobilom "audi A4" pod punom brzinom ušao u krug jednog preduzeća i tom prilikom oštetio kapiju, te Đ.K. koj se sumnjiči da je sakrio automobil kojim je krivično djelo izvršeno.

Izvor: Radio Gacko

Iz Policijske uprave Trebinje saopšteno je da su lica uhapšena juče, zbog postojanja

osnova sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, odnosno krivično djelo pomoć učionicu nakon izvršenog krivičnog djela.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja navedenih krivičnih djela.