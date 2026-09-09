Uhapšeni u akciji "Amadeus" predati Tužilaštvu BiH: Sumnjiče se za međunarodni šverc droge i oružja

Aleksandar Nikolić, Milutin Danilović i Vladimir Grubačić, koji su uhapšeni juče u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predati su jutros Tužilaštvu BiH.

Izvor: MUP RS

Oni se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet droge i oružja.

Iz MUP-a Srpske je ranije saopšteno da se oni sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.

Akciju "Amadeus" izveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske i policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.