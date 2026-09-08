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Poznata imena uhapšenih u akciji MUP-a: Četvorka osumnjičena za šverc droge iz Crne Gore i Albanije u BiH i EU (FOTO)

Poznata imena uhapšenih u akciji MUP-a: Četvorka osumnjičena za šverc droge iz Crne Gore i Albanije u BiH i EU (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u akciji „Amadeus“ uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su kao dio organizovane kriminalne grupe učestvovale u trgovini narkoticima i oružjem, saopšteno je iz MUP-a RS.

Uhapšene četiri osobe zbog trgovine drogom i oružjem Izvor: MUP RS

Kako je za Srnu potvrđeno iz MUP-a RS, uhapšeni su Aleksandar Nikolić, Milutin Danilović, Nebojša Mitrović i Vladimir Grubačić.

Akciju sprovode pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u saradnji sa policijskim upravama Istočno Sarajevo i Trebinje, pod nadzorom Tužilaštva BiH.

U toku su pretresi na širem području Pala, Sokoca, Lukavice i Bileće, sa ciljem pronalaska predmeta i tragova koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima organizovanog kriminala, neovlašćenog prometa opojnim drogama i neovlašćenog prometa oružjem i vojnom opremom.

Prema navodima MUP-a RS, uhapšeni se sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca nabavljali i transportovali narkotike sa područja Crne Gore i Albanije, a potom ih dalje transportovali i preprodavali u BiH i zemljama Evropske unije.

Veći broj pretresa i dalje je u toku.

Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj biti predati postupajućem tužiocu na dalje postupanje.

(Mondo)

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Tagovi

hapšenje MUP RS narkotici oružje akcija "Amadeus

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