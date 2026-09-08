Hapšenje u Laktašima: Prijavljen za nasilje u porodici, policija pronašla poluautomatsku pušku i municiju

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su muškarca čiji su inicijali D.K. iz Laktaša zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, a tokom intervencije kod njega je pronađena veća količina ilegalnog oružja, municije i vojne opreme.

Izvor: MONDO

Iz policije je saopšteno da je osumnjičeni priveden nakon prijave za nasilje, nakon čega je izvršena kontrola i pretres. Tom prilikom policijski službenici su od D.K. oduzeli poluautomatsku pušku, vatreno oružje duge cijevi nepoznatog kalibra, 13 metaka kalibra 7,62 milimetra, tri vojna noža – bajoneta, tri okvira za vatreno oružje nepoznate marke, kao i druge predmete.

O svim okolnostima događaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog D.K. biće nadležnom tužilaštvu dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.