logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Laktašima: Prijavljen za nasilje u porodici, policija pronašla poluautomatsku pušku i municiju

Hapšenje u Laktašima: Prijavljen za nasilje u porodici, policija pronašla poluautomatsku pušku i municiju

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su muškarca čiji su inicijali D.K. iz Laktaša zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, a tokom intervencije kod njega je pronađena veća količina ilegalnog oružja, municije i vojne opreme.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Iz policije je saopšteno da je osumnjičeni priveden nakon prijave za nasilje, nakon čega je izvršena kontrola i pretres. Tom prilikom policijski službenici su od D.K. oduzeli poluautomatsku pušku, vatreno oružje duge cijevi nepoznatog kalibra, 13 metaka kalibra 7,62 milimetra, tri vojna noža – bajoneta, tri okvira za vatreno oružje nepoznate marke, kao i druge predmete.

O svim okolnostima događaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog D.K. biće nadležnom tužilaštvu dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje porodično nasilje oružje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ