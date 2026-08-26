Rat operom i sjekirom u Prijedoru: Brat oštetio sestrinu polovinu kuće jer ne može da prihvati da je udata za Nijemca

Brat je sjekirom i kamenjem oštetio kuću u kojoj žive njegova sestra i njen suprug Nijemac nakon svađe uz operu.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Policijska uprava Prijedor podnijela je izvještaj protiv zeta i šurjaka koji su se potukli i međusobno nanijeli povrede, a potom su jedan drugog prijavili policiji za nasilje.

Zamjenik komandira za kriminalitet u Policijskoj stanici Prijedor dva Nebojša Stupar rekao je da su i jedan i drugi počinioci i žrtve jer su jedan drugog prijavili policiji i hitnoj pomoći za nasilje, a obojica su bili pod uticajem alkohola.

"U pitanju su narušeni porodični odnosi. Došlo je do fizičkog sukoba i obojica su zadobili povrede", rekao je Stupar na redovnom mjesečnom sastanku multisektroskog tima za borbu protiv porodičnog nasilja u Prijedoru.

Ovaj slučaj nasilja počinjen je u prisustvu njihove šestoro djece uzrasta od četiri do 15 godina.

Centar za socijalni rad Prijedor zabilježio je u prošlom mjesecu 11 prijava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, a u još dvije, koje su se ticale kontakata roditelja s maloljetnom djecom, nije postupano po procedurama za porodično nasilje.

Socijalna radnica Dragana Grujičić navela je da u nekim slučajevima u pozadini nasilja stoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi među članovima porodice, a taj problem je izraženiji ljeti kada veliki broj građana iz dijaspore boravi u Prijedoru.

"u jednom slučaju, koji se ponavlja, svekrva prijavljuje snahu s kojom živi u istom domaćinstvu, nezadovoljna što ne može da je kontroliše, a snaha neće da joj svekrva upravlja životom. Svekrva nas optužuje da ništa ne radimo, a kada je uputimo na sve procedure koje moramo ispoštovati, odustaje od daljih prijavljivanja i očekuje od nas da riješimo njihovo neslaganje", navela je Grujičićeva.

Ona je pohvalila postupanje policije po jednoj anonimnoj prijavi za psihičko i verbalno nasilje gdje su policijski službenici odmah otišli kod žene na radno mjesto izvan Prijedora da provjere navode iz prijave.

Razmatran i slučaj višestrukog recidiviste u činjenju krivičnog djela porodično nasilje nad suprugom, kojem su u više navrata izricane hitne mjere suda i koje je on kršio.

Prošlog mjeseca je ponovo počinio isto krivično djelo pred maloljetnim djetetom i povrijedio suprugu.

"Ovdje opet dolazimo do problema koji ne znamo kako da riješimo. Mi ne dobijamo informacije ni o pritvoru, ni kasnije o eventualnom produženju pritvora, a to bi žrtvi bila i te kako korisna informacija", istakla je Grujičićeva.

U jednom prijedorskom selu sestra je u više navrata prijavljivala brata za verbalno nasilje, a razlog je što je udata za Nijemca i brat se s tim ne može pomiriti.

U kući koju dijele brat pušta preglasnu muziku i pjesme koje sestra smatra uvredljivim, a Nijemac kao odgovor pušta preglasno operu.

Brat je sjekirom i kamenjem gađao reflektor i kameru sestrinog dijela kuće i pritom oštetio fasadu, pa je dobio prijavu za krivično djelo oštećenje tuđe stvari, a zbog prijetnji i vrijeđanja dobio je i prijavu za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Sastanku su danas prisustvovali i predstavnici Gradske uprave, Bolnice "Dr Mladen Stojanović", Doma zdravlja, Centra "Sunce" i medija, a tim čine i predstavnici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, te Okružnog javnog tužilaštva.

Domaćin je bio Centar za socijalni rad, a narednog mjeseca redovni sastanak održaće se u Bolnici "Dr Mladen Stojanović".