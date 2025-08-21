Četiri presude za porodično nasilje u Prijedoru: Troje osoba osuđeno, jedna oslobođena

Osnovni sud u Prijedoru objavio je četiri prvostepene presude u predmetima krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici gdje su u tri slučaja optuženi proglašeni krivima, a u jednom slučaju je optuženi oslobođen.

Izvor: Grad Prijedor

Lice čiji su inicijali S.Đ. osuđeno je na dvije godine zatvora, uz obavezu plaćanja sudskog i troška vještačenja u ukupnom iznosu od 800 KM, a M.B. na novčanu kaznu od 2.000 KM uz obavezu plaćanja troškova postupka od 500 KM.

Lice čiji su inicijali P.V. je za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici kažnjeno novčano sa 2.000 KM, dok je oslobođeno optužbe za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, uz obavezu plaćanja 450 KM sudskih i troškova vještačenja.

U predmetu vođenom po prijedlogu za obavezno liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, lice čiji su inicijali R.M. oslobođeno je krivice za porodično nasilje.

Odbačene su i optužbe protiv ovog lica za krivična djela u sticaju ugrožavanje sigurnosti i zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, te troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Presude nisu pravosnažne.

(MONDO/Srna)