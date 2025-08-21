logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Četiri presude za porodično nasilje u Prijedoru: Troje osoba osuđeno, jedna oslobođena

Četiri presude za porodično nasilje u Prijedoru: Troje osoba osuđeno, jedna oslobođena

Autor Nikolina Damjanić
0

Osnovni sud u Prijedoru objavio je četiri prvostepene presude u predmetima krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici gdje su u tri slučaja optuženi proglašeni krivima, a u jednom slučaju je optuženi oslobođen.

S21810_Prijedor-panorama-1024x626.jpg Izvor: Grad Prijedor

Lice čiji su inicijali S.Đ. osuđeno je na dvije godine zatvora, uz obavezu plaćanja sudskog i troška vještačenja u ukupnom iznosu od 800 KM, a M.B. na novčanu kaznu od 2.000 KM uz obavezu plaćanja troškova postupka od 500 KM.

Lice čiji su inicijali P.V. je za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici kažnjeno novčano sa 2.000 KM, dok je oslobođeno optužbe za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, uz obavezu plaćanja 450 KM sudskih i troškova vještačenja.

U predmetu vođenom po prijedlogu za obavezno liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, lice čiji su inicijali R.M. oslobođeno je krivice za porodično nasilje.

Odbačene su i optužbe protiv ovog lica za krivična djela u sticaju ugrožavanje sigurnosti i zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, te troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Presude nisu pravosnažne.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor porodično nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ