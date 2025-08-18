Uhapšen Prijedorčanin: Pronašao tuđu karticu i potrošio 32.300 KM

Prijedorska policija uhapsila je muškarca iz tog grada čiji su inicijali S.B. osumnjičenog da je sa bankovne kartice koju je pronašao skinuo 32.300 KM.

Izvor: Shutterstock

Muškarac S.B. iz Prijedora je osumnjičen da je u julu pronašao i zadržao novčanik sa bankovnom karticom oštećene iz Prijedora i da je kroz više novčanih transakcija i kartičnih plaćanja pribavio oko 32.300 KM protivpravne imovinske koristi, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biće dostavljen izještaj protiv S.B. za počinjeno krivičo djelo teška krađa.