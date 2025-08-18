Uhapšen Prijedorčanin: Pronašao tuđu karticu i potrošio 32.300 KM

Prijedorska policija uhapsila je muškarca iz tog grada čiji su inicijali S.B. osumnjičenog da je sa bankovne kartice koju je pronašao skinuo 32.300 KM.
Muškarac S.B. iz Prijedora je osumnjičen da je u julu pronašao i zadržao novčanik sa bankovnom karticom oštećene iz Prijedora i da je kroz više novčanih transakcija i kartičnih plaćanja pribavio oko 32.300 KM protivpravne imovinske koristi, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.
Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biće dostavljen izještaj protiv S.B. za počinjeno krivičo djelo teška krađa.