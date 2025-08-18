logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Prijedorčanin: Pronašao tuđu karticu i potrošio 32.300 KM

Uhapšen Prijedorčanin: Pronašao tuđu karticu i potrošio 32.300 KM

Autor Dušan Volaš
0

Prijedorska policija uhapsila je muškarca iz tog grada čiji su inicijali S.B. osumnjičenog da je sa bankovne kartice koju je pronašao skinuo 32.300 KM.

Kreditna kartica Izvor: Shutterstock

Muškarac S.B. iz Prijedora je osumnjičen da je u julu pronašao i zadržao novčanik sa bankovnom karticom oštećene iz Prijedora i da je kroz više novčanih transakcija i kartičnih plaćanja pribavio oko 32.300 KM protivpravne imovinske koristi, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biće dostavljen izještaj protiv S.B. za počinjeno krivičo djelo teška krađa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ