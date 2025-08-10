Vaterpolo turnir nakon 60 godina u Prijedoru

Nakon više od 60 godina u Prijedoru je održan turnir u vaterpolu.

Izvor: RTRS

Ovom manifestacijom mladi entuzijasti i sportisti vratili su tradiciju igranja vaterpola u gradu na Sani.

Naglasak je na zabavi, druženju i razonodi, dok je sam rezultat u drugom planu. Cilj je promocija vodenih sportova poput vaterpola i plivanja ali i podizanje svijesti o potrebi očuvanja rijeke.

"Ovo je prva godina da se organizuje vaterpolo turnir u Prijedoru, koji je još 1959. godine imao vaterpolo klub. Klub je bio aktivan do 1964. godine. Cilj je da nove generacije nastave tamo gdje su stali entuzijasti iz šezdesetih godina", rekli su organizatori, a prenio RTRS.

Danas novi teren za vaterpolo na Sani vraća ovu sportsku priču kojoj se pridružio značajan broj sportista i rekreativaca.

