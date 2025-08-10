logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaterpolo turnir nakon 60 godina u Prijedoru

Vaterpolo turnir nakon 60 godina u Prijedoru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon više od 60 godina u Prijedoru je održan turnir u vaterpolu.

Vaterpolo turnir nakon 60 godina u Prijedoru Izvor: RTRS

Ovom manifestacijom mladi entuzijasti i sportisti vratili su tradiciju igranja vaterpola u gradu na Sani.

Naglasak je na zabavi, druženju i razonodi, dok je sam rezultat u drugom planu. Cilj je promocija vodenih sportova poput vaterpola i plivanja ali i podizanje svijesti o potrebi očuvanja rijeke.

"Ovo je prva godina da se organizuje vaterpolo turnir u Prijedoru, koji je još 1959. godine imao vaterpolo klub. Klub je bio aktivan do 1964. godine. Cilj je da nove generacije nastave tamo gdje su stali entuzijasti iz šezdesetih godina", rekli su organizatori, a prenio RTRS.

Danas novi teren za vaterpolo na Sani vraća ovu sportsku priču kojoj se pridružio značajan broj sportista i rekreativaca.

(MONDO, RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Sana Prijedor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC