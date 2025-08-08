"Mi tamo nećemo da igramo": Srbi, Hrvati i Crnogorci se poslije svega razilaze zbog "Džimija"

Najveći razlog zbog kog se najvjerovatnije gasi Regionalna liga u vaterpolu je naziv bazena u Kotoru na kom Hrvati više ne žele da igraju. Srbi predlažu novi format, a Crnogorci se nadaju dogovoru, da ne propadne uspješan projekat.

Regionalna vaterpolo liga, koja se igra od 2008. godine, najvjerovatnije se gasi. U najboljem slučaju ide na pauzu. Srpski, hrvatski i crnogorski klubovi, odnosno njihovi Savezi, nisu uspjeli da se dogovore oko uslova za narednu takmičarsku godinu, pa su tako na korak od odluke da je najbolje da se i ne igra.

U čemu je problem? U medijima se najviše moglo čuti da nikako ne mogu da se dogovore klubovi iz Srbije i Hrvatske, dok s druge strane iz Crne Gore su popustljiviji i navode da nije još sve gotovo, dok ne bude i zvanično nemoguće da se dogovore.

"Klubovi iz Srbije su imali ideju da igraju primarno svoje nacionalno prvenstvo, a potom završnicu ili samo plej-of Regionalne lige. To nama u Hrvatskoj nije odgovaralo niti kao način odigravanja lige, niti kao format, ali ni raspored", rekao je Perica Bukić koji je inače izvršni potpredsjednik Vaterolo saveza Hrvatske, ujedno i predsjednik UO Regionalne lige, dok je dodao da to nije i jedini razlog rastanka: "Postoji takođe još uvijek i otvoreni problem igranja hrvatskih klubova u Kotoru, odnosno tamošnjem bazenu. To je dodatan problem koji otežava cijelu priču".

Zašto je ime bazena u Kotoru problem?

Zašto je ime bazena u Kotoru problem?

Odnedavno ime bazena u Kotoru nosi ime "Zoran Džimi Gopčević" što je neprihvatljivo za Hrvate. Njihovi klubovi nisu željeli da gostuju u Kotoru, tražilo se alternativno rješenje, tako da je drama bila i za vrijeme završnog turnira Svjetskog kupa. Umjesto da se igra u Kotoru, na kraju je domaćinstvo dobila Podgorica, ali to nije riješilo raniji problem.

Ne planiraju u Crnoj Gori da mijenjaju ime bazena zbog negodovanja iz Hrvatske, gdje njihova Vlada pomenutog bivšeg vaterpolistu tretira kao "ratnog zločinca koji je devedesetih bio zapovjednik u logoru u Morinju".

Inače je u pitanju najbolji crnogorski vaterpolista po kome je Primorac nazvao svoj bazen...

Crnogorci kažu - "riješićemo"

Iako ne komentarišu direktno problem imena bazena, iz Vaterpolo saveza Crne Gore poručuju da će se problematika oko Regionalne lige riješiti i da će se takmičenje ipak igrati.

"Predstoje završni sastanci, kako sva tri nacionalna saveza, tako i klubova i Stručnog savjeta. Molimo za razumijevanje i strpljenje dok se ne donesu konačne odluke koje će biti ključne za dalji razvoj i opstanak Regionalne lige", poručuju iz VPSCG i dodaju da je vaterpolo najtrofejniji sport u sve tri zemlje koje učestvuju u ligi i naglašavaju da to dodatno obavezuje sve aktere da se prema njegovoj budućnosti odnose odgovorno.

Hrvatima je problem i "Beograd 2026"

Osim što su iz Hrvatske zamjerili na novom predloženom sistemu takmičenja, takođe smatraju da je teško pronaći rješenje za Regionalnu ligu kada je u kalendaru gužva zbog Evropskog prvenstva u Beogradu 2026.

"Budući da se u januaru 2026. igra i Evropsko prvenstvo u Beogradu, a što će ‘uzeti’ dva mjeseca u kalendaru za pripreme i nastupe reprezentacije, došli smo do konačnog zaključka da za sezonu 2025/26 ipak zamrznemo status Regionalne lige. Mi u Hrvatskoj ćemo dakle igrati naše nacionalno prvenstvo i podrazumijeva se takmičenje u kupu", rekao je Perica Bukić, koji je izričit na ovu temu, za razliku od Crnogoraca, dok iz Srbije nismo čuli još jedinstven stav.

Ko je osvajao Regionalnu ligu?

U posljednjih pet sezona čak četiri puta šampioni su bili timovi iz Srbije, dok je prije toga ipak dominirala Hrvatska.