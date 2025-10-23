U Prijedoru udvostručen broj prijava porodičnog nasilja: Najčešći sukobi bivših supružnika zbog djece

Centar za socijalni rad Prijedor u septembru je zabilježio 29 prijava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, što je gotovo dvostruko više od 15 prijava iz prethodnog mjeseca, izjavila je danas socijalni radnik u ovoj ustanovi Ivana Ećim.

Ona je navela da su učestale prijave bivših supružnika koji su roditelji maloljetne djece i koji i ovom centru i policiji jedni druge prijavljuju za najrazličitije stvari, a da pritom funkcionišu kontakti sa djecom.

"Prijavljuju ako drugi roditelj kasni minut, ako jedan ne radi se djetetom za vrijeme viđanja ono što drugi traži i očekuje, traže da se ne postupa po prijavama nego da prijava samo bude zavedena i slično", rekla je Ećimova na današnjem sastanku multisektorskog tima za borbu protiv porodičnog nasilja.

Ona je navela da se ove situacije ponekad dešavaju ako jedan roditelj ima novog partnera, pa drugi roditelj i na ovaj način iskazuje nezadovoljstvo ili ljubomoru, kao i da se dešava da što većim brojem prijava žele sebi osigurati bolju poziciju prilikom budućih odluka institucija o brizi za djecu.

"Praksa je da žrtve i počinioce nasilja pozivamo na odvojene razgovore. U nekim slučajevima ovakvog miješanja partnerskih odnosa sa roditeljskim uvešćemo praksu pozivanja na zajednički razgovor jer ne vidimo elemente nasilja, vidimo da uredno komuniciraju prilikom regulisanja kontakata sa djecom, te se nazire neka druga pozadina", naglasila je Ećimova.

Socijalni radnik iz Centra "Sunce" Ljubica Ivetić rekla je da slučaj naplate usluga žrtvi porodičnog nasilja u Domu zdravlja Prijedor, te oslobađanja plaćanja u Bolnici "Dr Mladen Stojanović", opravdava inicijativu za obraćanje Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković rekla je da bi se takva inicijativa ka Fondu mogla podnijeti i posredstvom Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Nebojša Stupar iz Policijske uprave Prijedor rekao je da je prošlog mjeseca ova uprava nadležnom tužilaštvu podnijela 12 izvještaja za krivično djelo nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, što je za jedan slučaj ili za 7,7 odsto manje nego u septembru prošle godine.

Današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici bolnice, Aktiva direktora srednjih škola, Doma zdravlja, Okružnog javnog tužilaštva i medija, a čine ga i predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola.

Domaćin je bio Centar "Sunce", a narednog mjeseca biće održan u Centru za socijalni rad Prijedor.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

