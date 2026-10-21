Pustio partizanske pjesme u dvorištu pa dobio kaznu od 2.000 evra

Muškarac (39) s područja Ogulina nepravosnažno je kažnjen sa 2.000 evra jer je glasno puštao partizanske pjesme i uznemiravao komšije.

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Muškarac (39) s područja Ogulina u Hrvatskoj nepravosnažno je kažnjen sa 2.000 evra jer je u dvorištu roditeljske kuće preglasno puštao partizanske pjesme i drugu muziku, uznemiravajući komšije s kojima je već duže u sukobu. Zbog incidenta je bio uhapšen i noć je proveo u policijskom pritvoru, piše Index.

Presudu je donio Opštinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Slunju, zaključivši da je muškarac narušavao javni red i mir jer se muzika čula i na obližnjoj ulici.

Postupak je otkrio i pozadinu dugotrajnog sukoba sa komšijama, zbog kojeg su policiji ranije podnošene prijave, kao i nesuglasice povezane s porodičnom farmom životinja.

Incident se dogodio 9. juna ove godine, oko 17 časova, u mjestu Turkovići Ogulinski. Prema iskazima komšija koje je sud prihvatio, muškarac je u dvorištu roditeljske kuće uključio prenosni zvučnik i pustio muziku toliko glasno da se čula i na ulici.

Jedan od komšija ispričao je da je tog poslijepodneva sa suprugom u dvorištu pretakao sok od zove. Primijetio je da otac okrivljenog odlazi traktorom, nakon čega je, prema njegovim riječima, počela glasna muzika.

Muškarac je, kako je naveo, zvučnik odvrnuo "do daske". Prvo su se čule partizanske pjesme, a potom i druga muzika.

Zbog buke su supružnici odlučili da se sklone u vrt, ali je, prema njihovim iskazima, muškarac ponio zvučnik za njima i počeo da im dobacuje i vrijeđa ih. Žena je navela da je uređaj, visok gotovo metar, postavio na udaljenosti od desetak metara od njih.

Sa zvučnika se čuli "Mlada partizanka" i "Druže Tito"

Ona je na sudu posvjedočila da su se čule pjesme "Mlada partizanka", "Druže Tito" i druge koračnice. Muzika je, prema njenom opisu, bila toliko glasna da je odjekivala naseljem.

Njen suprug tvrdio je da se buka mogla čuti na udaljenosti od oko 500 metara, praktično u cijelom naselju. Dodao je da su ih ljudi iz obližnje prodavnice i frizerskog salona ranije pitali šta se događa zbog muzike i galame.

Prema iskazima supružnika, nije riječ o izolovanom incidentu. Komšija je naveo da je policiju zbog sličnih događaja zvao 17. aprila, 19. maja i 29. maja.

Objasnio je i zašto je puštanje partizanskih pjesama doživio kao provokaciju. Tvrdio je da ga okrivljeni i inače vrijeđa, da njega i njegove pretke naziva partizanima i da pritom psuje.

Među uvredama koje mu je, kako tvrdi, ranije upućivao, naveo je i rečenicu: "Partizani, jebem vam mrtvu majku u usta."

Supružnici su izjavili da zbog dugotrajnog uznemiravanja imaju zdravstvenih problema i da su zbog toga zatražili ljekarsku pomoć.