logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pustio partizanske pjesme u dvorištu pa dobio kaznu od 2.000 evra

Pustio partizanske pjesme u dvorištu pa dobio kaznu od 2.000 evra

Autor Haris Krhalić
0

Muškarac (39) s područja Ogulina nepravosnažno je kažnjen sa 2.000 evra jer je glasno puštao partizanske pjesme i uznemiravao komšije.

zvučnik Izvor: Shutterstock

Muškarac (39) s područja Ogulina u Hrvatskoj nepravosnažno je kažnjen sa 2.000 evra jer je u dvorištu roditeljske kuće preglasno puštao partizanske pjesme i drugu muziku, uznemiravajući komšije s kojima je već duže u sukobu. Zbog incidenta je bio uhapšen i noć je proveo u policijskom pritvoru, piše Index.

Presudu je donio Opštinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Slunju, zaključivši da je muškarac narušavao javni red i mir jer se muzika čula i na obližnjoj ulici.

Postupak je otkrio i pozadinu dugotrajnog sukoba sa komšijama, zbog kojeg su policiji ranije podnošene prijave, kao i nesuglasice povezane s porodičnom farmom životinja.

Incident se dogodio 9. juna ove godine, oko 17 časova, u mjestu Turkovići Ogulinski. Prema iskazima komšija koje je sud prihvatio, muškarac je u dvorištu roditeljske kuće uključio prenosni zvučnik i pustio muziku toliko glasno da se čula i na ulici.

Jedan od komšija ispričao je da je tog poslijepodneva sa suprugom u dvorištu pretakao sok od zove. Primijetio je da otac okrivljenog odlazi traktorom, nakon čega je, prema njegovim riječima, počela glasna muzika.

Muškarac je, kako je naveo, zvučnik odvrnuo "do daske". Prvo su se čule partizanske pjesme, a potom i druga muzika.

Zbog buke su supružnici odlučili da se sklone u vrt, ali je, prema njihovim iskazima, muškarac ponio zvučnik za njima i počeo da im dobacuje i vrijeđa ih. Žena je navela da je uređaj, visok gotovo metar, postavio na udaljenosti od desetak metara od njih.

Sa zvučnika se čuli "Mlada partizanka" i "Druže Tito"

Ona je na sudu posvjedočila da su se čule pjesme "Mlada partizanka", "Druže Tito" i druge koračnice. Muzika je, prema njenom opisu, bila toliko glasna da je odjekivala naseljem.

Njen suprug tvrdio je da se buka mogla čuti na udaljenosti od oko 500 metara, praktično u cijelom naselju. Dodao je da su ih ljudi iz obližnje prodavnice i frizerskog salona ranije pitali šta se događa zbog muzike i galame.

Prema iskazima supružnika, nije riječ o izolovanom incidentu. Komšija je naveo da je policiju zbog sličnih događaja zvao 17. aprila, 19. maja i 29. maja.

Objasnio je i zašto je puštanje partizanskih pjesama doživio kao provokaciju. Tvrdio je da ga okrivljeni i inače vrijeđa, da njega i njegove pretke naziva partizanima i da pritom psuje.

Među uvredama koje mu je, kako tvrdi, ranije upućivao, naveo je i rečenicu: "Partizani, jebem vam mrtvu majku u usta."

Supružnici su izjavili da zbog dugotrajnog uznemiravanja imaju zdravstvenih problema i da su zbog toga zatražili ljekarsku pomoć.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ