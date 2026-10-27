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Bizaran incident u Zagrebu: Starica saksijom pogodila policajca, pa ujela policajku tokom privođenja

Bizaran incident u Zagrebu: Starica saksijom pogodila policajca, pa ujela policajku tokom privođenja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zagrebačka policija uhapsila je 88-godišnju staricu koja je na Maksimiru saksijom pogodila policajca u glavu, a policajku ujela za ruku tokom intervencije u jednoj stambenoj zgradi.

Starica u Zagrebu saksijom pogodila policajca Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Zagrebačka policija privela je 88-godišnju ženu koja je juče oko 9 sati, u Ulici Huga Ajzenhuta na Maksimiru, glinenom saksijom pogodila policajca i ujela policajku tokom intervencije.

Kako se navodi u saopštenju, policiji je prethodno prijavljeno da žena u hodniku zgrade udara po zidovima i vratima komšija. Dolaskom na lice mjesta, policajci su zatekli vidno rastrojenu i uznemirenu ženu i prišli joj radi utvrđivanja identiteta.

Ona je odbila da pokaže ličnu kartu i pokušala da pobjegne u stan. Kada su policajci krenuli za njom, počela je da maše rukama, vrijeđa ih, odguruje i pokušava da ih ujede.

Nakon toga je uzela glinene saksije s cvijećem i bacala ih ka patroli. Jedna saksija se razbila i povrijedila policajca, poslije čega je savladana i uhapšena, javlja Index.

Žena je i tokom privođenja nastavila da pruža aktivan otpor. U službenom vozilu je nogama udarala policajce, vrijeđala ih, a policajku je ujela za ruku.

Nakon privođenja u policijsku stanicu i kriminalističke obrade, utvrđeno je da se radi o starici od 88 godina, kojoj je ukazana ljekarska pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Lakše povrijeđenim policajcima medicinska pomoć pružena je u policijskoj stanici.

(Mondo.rs)

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Zagreb policija hapšenje

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