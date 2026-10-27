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Petorica policajaca iz Gradiške predati tužilaštvu: Odluka o pritvoru nakon saslušanja

Petorica policajaca iz Gradiške predati tužilaštvu: Odluka o pritvoru nakon saslušanja

Autor Dragana Božić
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Osumnjičeni policijski službenici iz Gradiške lažno su saopštavali vozačima da imaju prekršaje u evidenciji MUP-a, a potom uzimali novac kako bi ih "oslobodili" sankcija.

Okružno tužilaštvo Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka predato je pet policijskih službenika iz Gradiške koji su uhapšeni u okviru zajedničke akcije "Terminal", usmjerene na suzbijanje korupcije u redovima policije.

Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv osumnjičenih podnijela je Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a na teret im se stavlja krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

"U Okružno javno tužilaštvo Banja Luka sprovedeni su: Š. B. (1979) iz Gradiške, Š. V. (1976) iz Gradiške, Š. S. (1996) iz Gradiške, G. M. (1972) iz Gradiške i H. I. (1979) iz Gradiške", saopštilo je tužilaštvo.

Akcija hapšenja realizovana je u saradnji Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS i Policijske uprave Gradiška.

Uzimali novac za prekršaje koji nisu ni postojali

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su u periodu od 16. septembra do 26. oktobra 2026. godine, kao pripadnici Staničnog odjeljenja policije Orahova (PU Gradiška), tokom obavljanja redovnih kontrola saobraćaja zloupotrebljavali službeni položaj.

Oni su dovodili vozače u zabludu tvrdeći da se u službenim evidencijama MUP-a RS vode kao počinioci saobraćajnih prekršaja. Potom su od oštećenih građana zahtijevali i primali protivpravnu imovinsku korist, obećavajući im da će ih osloboditi sankcija za prekršaje koje nisu ni napravili, te da će ih izbrisati iz evidencija.

Postupajući tužilac će ispitati sve osumnjičene na okolnosti krivičnog djela, nakon čega će doneti odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje mjere pritvora.

U akciji „Terminal”, pema nezvaničnim informacijama uhapšeni su komandir i policijski službenici Staničnog odjeljenja policije Orahova (PU Gradiška): Bojan Šinik (komandir staničnog odjeljenja) Vedran Šobota, Slaviša Šinik, Mirko Gačić i Ismet Hozo.

(Mondo)

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Tagovi

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka hapšenje policajci

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