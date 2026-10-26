Akcija "Terminal": Uhapšeno pet policajaca MUP-a Srpske, uzimali novac od vozača za prekršaje koje nisu počinili

U operativnoj akciji Terminal uhapšeno je pet policajaca MUP-a Srpske zbog zloupotrebe položaja.

Izvor: MUP RS

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Gradiška, u okviru operativne akcije „Terminal“ lišili su slobode pet lica, policijskih službenika MUP-a Republike Srpske, zbog sumnje da su počinila krivična djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“.

U toku su pretresi na više lokacija koje koriste osumnjičena lica, a sve aktivnosti se realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Istragom, koja je vođena duži vremenski period, prikupljeni su dokazi koji ukazuju na osnovanu sumnju da su policijski službenici zloupotrebljavali svoj položaj prilikom kontrole učesnika u saobraćaju. Oni su vozače dovodili u zabludu, tvrdeći da se u službenim evidencijama MUP-a Republike Srpske vode kao počinioci prekršaja.

Tom prilikom su od njih zahtijevali i primali protivpravnu novčanu korist kako bi ih navodno oslobodili sankcionisanja za prekršaje koje uopšte nisu počinili, uz obećanje da će ih izbrisati iz službenih evidencija.

S obzirom na to da je riječ o aktivnim policijskim službenicima, protiv njih će biti pokrenut unutrašnji postupak i biće donesena odluka o njihovoj suspenziji.

Pogledajte video hapšenja: