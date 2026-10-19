Vršnjačko nasilje u Srpskoj u porastu: Za devet mjeseci evidentirano 79 slučajeva, MUP pokreće kampanju (VIDEO)

U Republici Srpskoj je od januara do septembra 2025. godine evidentirano 79 slučajeva vršnjačkog nasilja, dok su u istom periodu godinu ranije zabilježena 62 slučaja, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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U vezi sa ovim slučajevima, policijski službenici podnijeli su nadležnim tužilaštvima 20 izvještaja protiv 24 maloljetnika, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili 24 krivična djela.

S ciljem podizanja svijesti o ovom problemu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je preventivnu kampanju „Stop vršnjačkom nasilju“, koja će biti realizovana kroz edukativna predavanja učenicima osnovnih i srednjih škola širom Srpske.

Tokom predavanja, policijski službenici upoznavaće učenike sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, uključujući fizičko i verbalno nasilje, psihičko i socijalno nasilje, kao i nasilje putem interneta i društvenih mreža.

Poseban akcenat biće stavljen na prepoznavanje nasilnog ponašanja, njegove posljedice po žrtve, te značaj pravovremenog prijavljivanja i reagovanja.

Cilj kampanje je da se učenicima ukaže na to da nasilje nije prihvatljiv način rješavanja sukoba, ali i da se ohrabre oni koji trpe nasilje da potraže pomoć.

Iz MUP-a pozivaju i učenike koji su svjedoci nasilja da ga ne ignorišu, već da o tome obavijeste nastavnike, školske stručne službe, roditelje ili policiju.

Iz Ministarstva ističu da je za sprečavanje vršnjačkog nasilja neophodna saradnja institucija, škola, roditelja i učenika, kako bi se nasilje blagovremeno prepoznalo i spriječilo, te obezbijedilo sigurnije okruženje za odrastanje i obrazovanje.

„Vršnjačko nasilje ne smije biti prećutano. Prepoznajmo ga, prijavimo i zajedno spriječimo“, poručili su iz MUP-a Republike Srpske.

(Mondo)