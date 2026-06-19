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Vršnjačko nasilje sve mlađe: Prijavljeni slučajevi čak i među učenicima trećeg razreda osnovne škole

Vršnjačko nasilje sve mlađe: Prijavljeni slučajevi čak i među učenicima trećeg razreda osnovne škole

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Prijedorski Centar za socijalni rad zabilježio je porast broja predmeta u timu za zaštitu djece i omladine sa poremećajima u ponašanju i maloljetničku delinkvenciju sa 104 u 2024. godini na 185 u prošloj godini ili za 78 odsto, podaci su iz izvještaja o radu ove ustanove

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Ovi podaci govore o porastu ukupne problematike poremećaja u ponašanju, vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, kao i broja maloljetnih korisnika u potrebi za stručnim radom specijalnog pedagoga.

"Važno je napomenuti da je broj korisnika i prijava za 2025. godinu veći od 185 koliko je broj predmeta, jer se u nekim predmetima procesuiralo po nekoliko maloljetnika, te su se ponovne prijave za istog maloljetnika procesuirale u jednom predmetu", navodi se u ovom dokumentu.

U 2025. godini evidentirana su 23 maloljetna počinioca krivičnih djela, od čega je jedno lice mlađa maloljetnica uzrasta /14 do 15 godina/, dok su svi ostali, 21 muška i jedna ženska osoba, stariji maloljetnici /16 do 18 godina/.

U prekršajnim postupcima procesuirano je ukupno 19 muškaraca i jedna ženska osoba, svi u kategoriji starijih maloljetnika, a evidentirano je 13 maloljetnih žrtava krivičnih djela od kojih je 12 ženskog pola.

U ovom timu bilježe znatan porast vršnjačkog nasilja - 29 počinilaca i 19 žrtava.

"Posebno je zabrinjavajuće da se vršnjačko nasilje sve češće pojavljuje među nižim uzrastima, te smo tokom 2025. godine imali prijave za učenike trećeg razreda osnovne škole koji su počinili i pretrpjeli vršnjačko nasilje", navode u Centru za socijalni rad.

Ovoj ustanovi su škole uputile 39 prijava poremećaja u ponašanju djece, dok je 11 takvih prijava bilo po dopisima policije, zahtjevima roditelja i iz dežurstva.

"Pokrenuta su četiri postupka za davanje saglasnosti za sklapanje braka prije sticanja punoljetstva, gdje se u svim predmetima radilo o maloljetničkoj trudnoći. Maloljetničkih trudnoća je bilo ukupno sedam, dok je u tri slučaja prijavljeno bježanje od kuće", dodaje se u izvještaju.

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Tagovi

Prijedor maloljetnici vršnjačko nasilje delikvencija

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