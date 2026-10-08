Dvije godine od protokola: Zaštita djece od nasilja i dalje bez dosljedne primjene

Postoji nedosljedna primjena protokola za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, iako su prošle dvije godine od njegovog usvajanja, izjavila je danas ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić na okruglom stolu u Bijeljini.

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"Još nisu svima jasno definisane njihove nadležnosti i multisektorska saradnja, koja je predviđena, nije na nivou na kojem bi trebala da bude", izjavila je Rajićeva novinarima.

Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Andrea Stanković predstavila je poseban izvještaj u kojem su analizirani konkretni predmeti na kojima su radili u oblasti nasilja nad djecom, među djecom i od strane djece, navodeći da je povećan broj prijava koje su u ovoj instituciji zaprimili.

"Nasilje je vidljivije u javnom i u digitalnom prostoru i imamo puno upita građana na ovu temu", dodala je Stankovićeva i ocijenila da mehanizmi zaštite postoje, ali je problem njihove dosljedne primjene od strane subjekata zaštite.

Kao primjer je navela škole, jer se roditelji obraćaju instituciji ombudsmana i ukazuju da nisu upoznati sa nasiljem njihovog djeteta ili da je nasilje trajalo godinama, a nije bilo konkretnih reakcija prije eskalacije.

"Pred organima starateljstva primijetili smo da postoji slabost, odnosno manjak kapaciteta i resursa", rekla je Stankovićeva.

Prema njenim riječima, puno prijava odnosi se na rad tužilaštva i hitnost mjera koje obično ne dolaze, ističući da djeci u ovoj kategoriji vrijeme ide na štetu.

Stankovićeva je navela da im na problem često ukazuju zdravstvene ustanove, koje su obično prve koje vide dugotrajnost izloženosti djece nasilju, a kao primjer dobre prakse izdvojila je rad policijskog Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet, gdje se, kako je istakla, zaista vidi efikasnost mjera i njihova dosljedna primjena.

"Svi zajedno moramo da radimo i da budemo usmjereni ka nultoj toleranciji na nasilje", poručila je Stankovićeva i dodala da nedostaje statistika u ovoj oblasti kao osnov za dalje mjere i javne politike.

Ona je rekla da se ranije smatralo da je najčešće fizičko nasilje, jer je najvidljivije, ali da su djeca tokom istraživanja rekla da je najviše socijalnog nasilja ili isključenosti.

Zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Jovanka Vuković rekla je da je istraživanje koje je prezentovano motivisano povećanjem broja slučajeva nasilja, pojavom drugih oblika nasilja i činjenicom da je nasilje postalo medijski sve vidljivije.

"Važno je da na okruglom stolu od naših sagovornika čujemo šta misle o ovom problemu i o primjeni protokola, koji predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata zaštite prava djece u oblasti nasilja", rekla je Vukovićeva.

Prema njenim riječima, učesnici okruglog stola su subjekti zaštite prava djece iz obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva zdravlja, koji su potpisnici protokola, kao i predstavnici Pedagoškog zavoda.

(Srna)