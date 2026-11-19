Policija večeras kontroliše i pretresa vozila na više lokacija u Banjaluci. Akcija je usmjerena na bezbjednosno interesantna lica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na ulicama Banjaluke večeras je primjetno pojačano prisustvo policije, a na više lokacija u gradu sprovode se kontrole i pretresi automobila. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o akciji usmjerenoj na bezbjednosno interesantna lica.

Građani iz različitih dijelova grada prijavljuju veći broj policijskih patrola koje zaustavljaju vozila i provjeravaju vozače i putnike.

Kako saznaje Srpskainfo, u akciji, osim uniformisanih policijskih službenika, učestvuju i inspektori.

Policijske patrole raspoređene su na više lokacija, gdje obavljaju kontrole vozila i provjeravaju osobe koje se dovode u vezu sa bezbjednosno interesantnim kategorijama.

Za sada nisu saopšteni detalji o eventualnim privođenjima niti o rezultatima dosadašnjih kontrola.

Više informacija o policijskoj akciji očekuje se u narednom periodu.