Dvadesetčetvorogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da je na području Makarske nožem napao roditelje bivše djevojke.

Izvor: MUP Hrvatska

Napad se dogodio kasno sinoć kada je mladić došao na njihova kućna vrata da traži djevojku s kojom je prekinuo vezu prije nekoliko mjeseci, ali je nije zatekao, prenose hrvatski mediji.

Otac djevojke uspio je pobjeći, a njena majka je povrijeđena i helikopter hitne medicinske službe prevezena je u splitsku bolnicu.

Napadač je nakon napada pobjegao, ali ga je policija ubrzo pronašla. Imao je teške povrede, odnosno rane od noža na rukama i vratu, pa je i on pod policijskim nadzorom prevezen u splitsku bolnicu.

Iz bolnice su naveli da je napadnuta žena dobrog opšteg stanja, ali da po tijelu ima više rana, a da je napadač operisan i životno ugrožen, odnosno ima ubodne rane na području vrata.

(Srna)