Dvadesetčetvorogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da je na području Makarske nožem napao roditelje bivše djevojke.
Napad se dogodio kasno sinoć kada je mladić došao na njihova kućna vrata da traži djevojku s kojom je prekinuo vezu prije nekoliko mjeseci, ali je nije zatekao, prenose hrvatski mediji.
Otac djevojke uspio je pobjeći, a njena majka je povrijeđena i helikopter hitne medicinske službe prevezena je u splitsku bolnicu.
Napadač je nakon napada pobjegao, ali ga je policija ubrzo pronašla. Imao je teške povrede, odnosno rane od noža na rukama i vratu, pa je i on pod policijskim nadzorom prevezen u splitsku bolnicu.
Iz bolnice su naveli da je napadnuta žena dobrog opšteg stanja, ali da po tijelu ima više rana, a da je napadač operisan i životno ugrožen, odnosno ima ubodne rane na području vrata.
(Srna)