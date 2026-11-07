Poljski zvaničnici napad okarakterisali kao teroristički akt: "Napadač bio pod uticajem desničarske ideologije"

Napadač iz Krakova bio je pod uticajem krajnje desničarske ideologije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Poljske Marćin Kiervinski.

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Kiervinski je naveo da je napadač 25-godišnji Poljak koji je u kritičnom stanju nakon što ga je ranila policija, prenosi "Skaj njuz".

Prema njegovim riječima, u napadu je ranjeno 16 ljudi, uključujući osumnjičenog, pet stranaca i dva policajca.

"Napadač, 25-godišnji poljski državljanin, koristio je dugačku pušku vojnog tipa i bio je obučen u vojnu uniformu. Napadač je oružje najvjerovatnije uzeo u porodičnoj kući. Antiteroristička policija pretresa njegovu kuću", rekao je ministar.

Poljski vicepremijer i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da je današnja pucnjava u centru Krakova u kojoj je ubijeno šest osoba bila teroristički akt usmjeren protiv stanovnika i turista.

"Došlo je do atentata, napada, do terorističkog akta usmjerenog protiv stanovnika i turista koji su boravili u Krakovu", rekao je Kosinjak-Kamiš na konferenciji za novinare u Krakovu, izražavajući saučešće porodicama žrtava.

On je demantovao informacije da je osumnjičeni na bilo koji način bio povezan sa vojskom, ističući da nadležni moraju da iznose isključivo provjerene informacije.

Poljski ministar pravde i državni tužilac Valdemar Žurek pozvao je stanovnike i turiste da ostanu u svojim domovima i hotelima, i da prate zvanična obavještenja policije kako ne bi ometali rad istražnih organa.

Gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala apelovao je da građani ne šire neprovjerene informacije i snimke sa mjesta zločina, kao i da izbjegavaju područje glavnog gradskog trga ukoliko nemaju neophodan razlog.

"Ovo besmisleno i brutalno nasilje neće promijeniti ono što Krakov jeste. Krakov je oduvijek bio gostoljubiv, otvoren i ponosan grad i takav će i ostati", istakao je Gibala.

Podsjećamo, u napadu je ubijeno šest osoba, odnosno četiri žene i dva muškarca.

Napadač je pucao iz automobila u pokretu, prije nego što je priveden.

Prvi pucnji su prijavljeni u blizini glavnog gradskog trga oko 15.00 časova po lokalnom vremenu.

(Srna/Mondo)