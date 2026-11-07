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Crni bilans nakon pucnjave u centru Krakova: Raste broj mrtvih, napadač u kritičnom stanju (Video)

Crni bilans nakon pucnjave u centru Krakova: Raste broj mrtvih, napadač u kritičnom stanju (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Broj poginulih u Krakovu porastao je na šest, a među 15 povrijeđenih su i dvojica policajaca, od kojih je jedan u kritičnom stanju.

Raste broj žrtava pucnjave u Poljskoj Izvor: X/Patryk

Broj poginulih u pucnjavi u centru poljskog Krakovaporastao je na šest, a 15 osoba je povrijeđeno, objavio je Asošijeted pres (AP). Ranije je poljska policija izvijestila o pet poginulih i više od deset povrijeđenih.

Među šest osoba ubijenih u pucnjavi četiri su žene i dvojica muškaraca, objavio je Rojters, pozivajući se na poljske zvaničnike. Identiteti poginulih i njihova državljanstva za sada nisu objavljeni.

Među 15 povrijeđenih su i dvojica policajaca, od kojih je jedan u kritičnom stanju nakon što je zadobio tri prostrijelne rane.

Napadač je ranjen i uhapšen, a policija je potvrdila da je riječ o poljskom državljaninu. Prema informacijama iz poljskih medija, i on je u kritičnom stanju.

(Mondo.rs)

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Poljska pucnjava napad

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