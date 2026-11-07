Masakr u centru Krakova: Napadač kolima uletio na trg i pucao, ima mrtvih i ranjenih (Video)

Najmanje pet osoba je ubijeno, a više od deset povrijeđeno kada je napadač automobilom uletio na glavni gradski trg u Krakovu i otvorio vatru na prolaznike.

Izvor: Shutterstock

Pet osoba je ubijeno, a više od deset je povrijeđeno u pucnjavi koja se danas po podne dogodila na glavnom gradskom trgu u poljskom Krakovu, potvrdila je policija. Napadač je automobilom ušao na trg i počeo da puca na slučajne prolaznike. Policajci su ga ranili i uhapsili, a potom je prevezen u bolnicu.

Prema najnovijim informacijama koje prenose AP, Gardijan i Indipendent, među povrijeđenima su i dvojica policajaca. Identitet napadača zasad nije objavljen, a nije poznat ni motiv napada.

Pucao na prolaznike iz automobila

Pucnjava se dogodila nešto poslije 15 časova na Glavnom trgu, u istorijskom centru Krakova, jednom od najpoznatijih i najposećenijih turističkih mjesta u Poljskoj.

Prema informacijama policije Malopoljskog vojvodstva, napadač je automobilom ušao na prometni trg i počeo da puca na ljude koji su se tamo zatekli. Poljski mediji ranije su izvijestili da se vozilo kretalo Slavkovskom ulicom prema trgu.

BREAKING! Shooting in central Krakow: Five reportedly deadAt around 3:00 p.m., an unidentified gunman opened fire on pedestrians from a car traveling from Sławkowska Street toward Krakow’s Main Market Square.According to preliminary reports, five people have been killed and others injured. The death toll has not yet been officially confirmed.Emergency services are at the scene, and a medical helicopter has landed in the square. Police are searching for the armed attacker. Residents and tourists are urged to avoid the area and seek shelter in a safe location.Polish Prime Minister Donald Tusk said he is receiving regular updates from the interior minister. Police are investigating all circumstances surrounding the attack. https://t.co/NMKylSQvXE — NEXTA (@nexta_tv)November 7, 2026

Svjedoci su za poljske medije opisali crni automobil iz kojeg su ispaljivani hici. Poljska javna televizija TVP prenijela je njihove tvrdnje da je riječ o automobilu marke „subaru“, ali taj detalj zasad nije zvanično potvrđen.

Pucnjava je izazvala paniku. Ljudi su bježali sa trga i sklanjali se u obližnje prodavnice i ugostiteljske objekte. Prema informacijama poljskog RMF24, tokom napada oštećeni su jedna prodavnica i tramvaj javnog prevoza.

Policajci pucali na napadača, pa ga ranili

Policija je nakon dojave na mjesto događaja uputila raspoložive patrole. Tokom intervencije policajci su pucali na osumnjičenog napadača i ranili ga.

Policija Malopoljskog vojvodstva potvrdila je da je napadač uhapšen i da je nakon ranjavanja prevezen u bolnicu. Prema izvještaju Frans 24, koji prenosi Rojters, uhapšen je dok je pokušavao da pobjegne.

Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G — MilekER (@MilekkER)November 7, 2026

Na mjesto napada stigao je veliki broj policajaca, vatrogasaca i medicinskih timova, a na glavni gradski trg sletio je i helikopter hitne pomoći.

Portparol regionalne vatrogasne službe Hubert Cjepvi pozvao je građane i turiste da se sklone na bezbjedno. Područje oko trga policija je ogradila, a pristup je bio ograničen dok je trajala intervencija.

BREAKING: A gunman in a car drove onto Kraków’s Main Market Square and opened fire on people, killing five and wounding a dozen or more.Police first said the shooter was detained, but a later update said he was shot by police and taken to hospital, and an officer was among the wounded. Ambulances, firefighters and an air ambulance helicopter responded on the square, people sheltered in shops and cafés, and St. Mary’s Basilica was closed. Prime Minister Donald Tusk said he was being briefed by the Interior Minister and that authorities were investigating the circumstances of what he called an attack (“zamach”). The motive is unconfirmed. — Clash Report (@clashreport)November 7, 2026

Oglasio se poljski premijer

O napadu se oglasio poljski premijer Donald Tusk, koji je potvrdio da redovno dobija informacije od ministra unutrašnjih poslova.

„Ministar unutrašnjih poslova me redovno izvještava o situaciji u Krakovu nakon tragične pucnjave. Policija istražuje pozadinu i sve okolnosti napada“, poručio je Tusk na mreži Iks (X).

Gradske vlasti Krakova takođe su potvrdile pucnjavu i intervenciju hitnih službi.

Policija zasad nije saopštila šta je moglo da navede napadača da puca na prolaznike. Nema zvanične potvrde da je riječ o terorističkom napadu. Istraga o okolnostima pucnjave je u toku.

(Mondo.rs)