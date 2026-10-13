Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje muškarca na Ilidži

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su osobu osumnjičenu za današnju pucnjavu u naselju Pejton na Ilidži, u kojoj je ranjen jedan muškarac.

Izvor: Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy

Do upotrebe vatrenog oružja došlo je oko 12.35 časova. Tom prilikom, jedan muškarac je zadobio povredu u predjelu noge i on je prebačen na ljekarsku obradu kako bi mu se ukazala pomoć i utvrdio stepen povreda.

Nakon incidenta, na području Ilidže i Stupa bio je raspoređen veći broj policijskih patrola. Opsežna i brza akcija policije na terenu rezultirala je lociranjem i hapšenjem napadača, koji je odmah sproveden u policijsku stanicu na dalju kriminalističku obradu.