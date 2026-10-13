Pucnjava na Ilidži: Muškarac ranjen u nogu, policija traga za napadačem

U sarajevskom naselju Pejton na Ilidži danas je iz vatrenog oružja ranjen muškarac, a policija intenzivno traga za napadačem, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Fena/Arhiv

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić izjavila je da je muškarac ranjen u nogu i da je prevezen u zdravstvenu ustanovu.

"Policija ima podatke o licu koje je pucalo, te je u toku opsežna potraga", navela je Novalićeva.

Ona je rekla da je pucnjava prijavljena u 12.35 časova, da je u toku uviđaj i da je policija zbog potrage blokirala saobraćaj u jednom dijelu naselja.

(Srna)