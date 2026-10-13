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Pucnjava na Ilidži: Muškarac ranjen u nogu, policija traga za napadačem

Pucnjava na Ilidži: Muškarac ranjen u nogu, policija traga za napadačem

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U sarajevskom naselju Pejton na Ilidži danas je iz vatrenog oružja ranjen muškarac, a policija intenzivno traga za napadačem, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Pucnjava na Ilidži Izvor: Fena/Arhiv

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić izjavila je da je muškarac ranjen u nogu i da je prevezen u zdravstvenu ustanovu.

"Policija ima podatke o licu koje je pucalo, te je u toku opsežna potraga", navela je Novalićeva.

Ona je rekla da je pucnjava prijavljena u 12.35 časova, da je u toku uviđaj i da je policija zbog potrage blokirala saobraćaj u jednom dijelu naselja.

(Srna)

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Tagovi

pucnjava Ilidža Sarajevo

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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