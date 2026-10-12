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Učenik otvorio vatru u francuskoj školi: Više osoba ranjeno, uhapšen maloljetnik

Učenik otvorio vatru u francuskoj školi: Više osoba ranjeno, uhapšen maloljetnik

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U Obanju, 14-godišnji učenik otvorio je vatru ispred škole, ranivši direktora i nastavnika. Policija je brzo reagovala i uhvatila napadača.

Pucnjava u školi u Francuskoj Izvor: youtube/screenshot/ FRANCE 24 English

Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Obanj u deprtmanu Buš-di-Ron na jugu Francuske zadobili su danas prostrelne rane u oružanom napadu osumnjičenog 14-godišnjeg učenika.

Oni su ranjeni ispred škole "Žozef Lakanal" u Obanju nakon što je jedan učenika ispalio hice iz pištolja kalibra devet milimetara i iz puške sačmare, prenosi "Tačno".

Ubrzo nakon toga, napadač je uhapšen, a ranjeni direktor i nastavnik su hospitalizovani sa prostrelnim ranama.

"Pucao je četiri ili pet puta i nedugo posle napada je uhapšen", potvrdila je lokalna policija.

Na lice mjesta izašli su pripadnici lokalne policije i vatrogasne službe Obanja, a francuski ministri unutrašnjih poslova i nacionalnog obrazovanja, kao i ministar delegat za stručno obrazovanje i obuku i profesionalnu praksu, posjetiće danas popodne Obanj.

Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosveti i uslovima školovanja.

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