logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protesti u Francuskoj urodili plodom: Škole dobijaju 3.000 dodatnih nastavnika

Protesti u Francuskoj urodili plodom: Škole dobijaju 3.000 dodatnih nastavnika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Oko 3.000 dodatnih nastavnika počeće da radi u narednim satima u francuskim školama koje se suočavaju sa veoma problematičnom situacijom, izjavio je francuski ministar prosvjete Eduar Žefre.

Protesti u Francuskoj urodili plodom Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

On je rekao da su ove škole identifikovane korištenjem posebnog programa koji je Ministarstvo naručilo prije godinu dana i da je prvi put primijenjen na početku tekuće školske godine.

"Zahvaljujući programu koji sam zatražio prije godinu dana, uspjeli smo da identifikujemo institucije koje su, prema mom mišljenju, u veoma problematičnoj situaciji. Dodijelio bih `crveni` status za 114 srednjih škola i `narandžasti` status za još 400", rekao Žefre kanalu TF1.

On je naveo da će ovlastiti direktore škola da zaposle nekoliko stotina dodatnih nastavnika iznad utvrđenih ograničenja, gdje za tim postoji potreba.

Osim toga, škole će dobiti sredstva za pokrivanje nekoliko stotina hiljada sati dodatnog rada.

Direktori će moći da angažuju nastavnike volontere da zamijene kolege koje su bolesne ili odsutne, a ti sati će biti plaćeni.

Ministar je procijenio troškove ovih mjera na nekoliko miliona ili potencijalno desetina miliona evra do kraja godine.

Odluka je donesena kao rezultat masovnih protesta srednjoškolaca koji se održavaju u Francuskoj od sredine septembra. Učenici blokiraju škole i zahtijevaju veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za učenje. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ