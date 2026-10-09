Oko 3.000 dodatnih nastavnika počeće da radi u narednim satima u francuskim školama koje se suočavaju sa veoma problematičnom situacijom, izjavio je francuski ministar prosvjete Eduar Žefre.

Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

On je rekao da su ove škole identifikovane korištenjem posebnog programa koji je Ministarstvo naručilo prije godinu dana i da je prvi put primijenjen na početku tekuće školske godine.

"Zahvaljujući programu koji sam zatražio prije godinu dana, uspjeli smo da identifikujemo institucije koje su, prema mom mišljenju, u veoma problematičnoj situaciji. Dodijelio bih `crveni` status za 114 srednjih škola i `narandžasti` status za još 400", rekao Žefre kanalu TF1.

On je naveo da će ovlastiti direktore škola da zaposle nekoliko stotina dodatnih nastavnika iznad utvrđenih ograničenja, gdje za tim postoji potreba.

Vidi opis Protesti u Francuskoj urodili plodom: Škole dobijaju 3.000 dodatnih nastavnika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Osim toga, škole će dobiti sredstva za pokrivanje nekoliko stotina hiljada sati dodatnog rada.

Direktori će moći da angažuju nastavnike volontere da zamijene kolege koje su bolesne ili odsutne, a ti sati će biti plaćeni.

Ministar je procijenio troškove ovih mjera na nekoliko miliona ili potencijalno desetina miliona evra do kraja godine.

Odluka je donesena kao rezultat masovnih protesta srednjoškolaca koji se održavaju u Francuskoj od sredine septembra. Učenici blokiraju škole i zahtijevaju veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za učenje.

(Srna)