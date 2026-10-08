Francuska priznala: Propao zajednički tenk sa Njemačkom

Komandant francuske vojske Fabijen Mandon rekao je danas da je propao francusko-njemački projekat proizvodnje tenkova nove generacije.

Izvor: YouTube / British Army

"Ishod nije dobar. Nadali smo se da ćemo proizvesti novi tenk u saradnji sa Nijemcima, ali moramo priznati da su se oni povukli iz projekta", rekao je Mandon u obraćanju poslanicima tokom saslušanja o budžetu namijenjenom za narednu godinu, piše portal "Politiko".

Mandonovo priznanje uslijedilo je samo nekoliko mjeseci nakon što je još jedan veliki francusko-njemački odbrambeni program "Sistem buduće vazdušne borbe" naprasno okončan.

Ovo je prvi put da je francuski zvaničnik javno priznao da su planovi propali, poslije višemjesečnih spekulacija o sudbini projekta pod nazivom "Glavni sistem za kopnenu borbu".