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Zatvorena 141 škola: Nastavljene demonstracije u Francuskoj

Zatvorena 141 škola: Nastavljene demonstracije u Francuskoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni pariski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje, prema podacima Ministarstva prosvjete.

Nastavljene demonstracije u Francuskoj Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Protesti, koji su ušli u treću sedmicu, prerasli su u širi pokret, a pojedini univerzitetski studenti su se uključili da bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom usljed budžetske krize u Francuskoj.

Policija je jutros uklonila blokadu na Univerzitetu Asas, vodećem pravnom fakultetu u Francuskoj, u centru Pariza, javila je televizija BFM.

Rad obližnjeg elitnog inženjerskog Fakulteta rudarstva takođe je bio poremećen blokadama.

Katolički institut, privatni univerzitet poznat po tome što je izrazito konzervativan, saopštio je da će preći na nastavu na daljinu zbog blokade kampusa.

Studentski sindikati su pozdravili ono što vide kao svoju prvu pravu pobjedu, nakon što Vlada obećala da će poslati u škole oko 3.000 dodatnih nastavnika, koji su potpuno kvalifikovani, ali još nisu počeli da rade.

Taj ustupak pokazuje da se isplati da učenici nastave proteste, izjavio je radiju "Fransinfo" Marijus Mesnil iz sindikata učenika srednje škole.

Mjera stupa na snagu odmah i koštaće "nekoliko desetina miliona evra", izjavio je ministar prosvjete Eduar Žefre. 

(Srna)

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Tagovi

Francuska protesti demonstracije

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