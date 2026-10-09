Pijan prijetio smrću i zapucao u Laktašima: Banjalučaninu oduzet arsenal oružja i droga (FOTO)

Banjalučanin S.R. uhapšen je u Laktašima nakon što je pijan prijetio smrću sugrađaninu i pucao iz oružja. Policija je pretresom na tri lokacije oduzela arsenal oružja i marihuanu, te ga tereti za četiri krivična djela.

Izvor: PU Banjaluka

Službenici Policijske stanice Laktaši uhapsili su S.R. zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, izazivanje opšte opasnosti, te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i opojnih droga.

"Lice S.R. sumnjiči se da je juče u poslijepodnevnim časovima na području Laktaša uputilo prijetnje po život muškarcu iz Banjaluke, te pucalo iz vatrenog oružja u prisustvu tog i drugih lica", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je i alkotestiran. Kako pojašnjavaju iz policije, ispitivanjem je kod njega utvrđeno prisustvo od 0,80 g/kg alkohola u organizmu.

Na osnovu naredbi Osnovnog suda, a uz saglasnost dežurnog tužioca, odmah su uslijedili pretresi na tri lokacije na području Banjaluke i Laktaša.

"Tom prilikom je pronađena i oduzeta automatska puška 'Zastava M70' sa pripadajućom municijom, puška 'Remington', dva samostrijela, te zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu ukupne bruto mase oko 32 grama", navode iz PU Banjaluka.

Pored oružja i droge, pronađeni su i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima, a sve dalje mjere i radnje protiv osumnjičenog preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.