Talačka kriza u Njemačkoj, ima mrtvih: Policija opkolila kuću napadača, građanima naređeno da ne izlaze iz domova

Jedan zaposleni u okružnoj upravi ubijen je, a druga osoba teško povrijeđena tokom kontrole oružja u Bavarskoj, nakon čega je policija opkolila kuću osumnjičenog.

Izvor: Tizian Gerbing / AFP / Profimedia

Jedan službenik lokalne uprave ubijen je, a druga osoba teško povrijeđena tokom rutinske kontrole oružja u mjestu Berngau, u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Osumnjičeni za pucnjavu zabarikadirao se u kući koju je policija opkolila, dok su stanovnici pozvani da ne napuštaju svoje domove.

Na terenu su pripadnici specijalnih policijskih jedinica, oklopno vozilo i policijski helikopter, a šire područje oko kuće osumnjičenog je blokirano.

Prema navodima njemačkog portala T-Online, policija je situaciju opisala kao "akutnu opasnost" i upozorila građane da izbjegavaju područje u kojem traje intervencija.

"Molimo vas da ne napuštate svoje kuće i da ostanete u njima. Izbjegavajte ovo područje", poručili su policijski službenici stanovnicima.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern an. Spezialkräfte sind weiterhin im Einsatz. Der Bereich rund um das betreffende Wohnhaus ist abgesperrt. Wir bitten die Bevölkerung, den Bereich zu meiden und die polizeilichen Absperrungen zu beachten. https://t.co/z7q7HzgsYf — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf)October 8, 2026

Pucnjava tokom rutinske kontrole oružja

Incident se dogodio u četvrtak, 8. oktobra, tokom redovne kontrole vlasnika oružja koju su obavljala dva zaposlena u okružnoj upravi Nojmarkt.

Prema dosadašnjim saznanjima policije, muškarac čije je oružje trebalo da bude kontrolisano navodno je otvorio vatru na službenike, a zatim se povukao u stambeni objekat.

Kako prenosi njemačka agencija dpa, čiju je vijest objavio list Süddeutsche Zeitung, jedan službenik je ubijen, dok je druga osoba zadobila teške povrede.

Policija je saopštila da je tijelo smrtno stradalog službenika izvučeno ispred objekta.

"U međuvremenu, pripadnici interventnih službi uspjeli su da izvuku jednu osobu ispred zgrade. Ta osoba zadobila je smrtonosne povrede", navela je policija u saopštenju objavljenom u 18.25 časova, prenosi T-Online.

Prema ranijim informacijama policijske portparolke, nije bila isključena ni životna ugroženost druge povrijeđene osobe.

Osumnjičeni se zabarikadirao, policija opkolila kuću

Nakon pucnjave osumnjičeni se povukao u kuću, koju su policijske snage opkolile.

Njemački Bild navodi da se, prema njegovim informacijama, koleginica ubijenog službenika i dalje nalazila u kući osumnjičenog. Policija, međutim, nije zvanično potvrdila da li se u objektu nalaze druge osobe.

Na mjesto događaja upućene su specijalne jedinice, kao i oklopno policijsko vozilo, dok je područje nadlijetao helikopter.

Portparol policije objasnio je da intervencija može da potraje zbog bezbjednosnih i taktičkih razloga.

Prema informacijama koje je objavila agencija dpa, policijska operacija trajala je i tokom večeri.

Građanima naređeno da ostanu u kućama

Prve prijave policiji i hitnim službama stigle su oko 14 časova, kada su stanovnici Berngaua prijavili zvuke nalik pucnjima iz centra mjesta.

Policija je ubrzo blokirala područje oko kuće osumnjičenog i uputila upozorenje stanovništvu.

Portparol policije Jonas Kraus izjavio je za Bild da se, prema tadašnjim saznanjima, u stambenom objektu nalazi muškarac za kojeg se sumnja da je ispalio više hitaca.

"Stanovništvo na području Berngaua i dalje se hitno poziva da ne napušta svoje kuće i da ostane u njima", saopštila je policija, prenosi Bild.

Berngau je mjesto sa oko 2.600 stanovnika, a tokom intervencije područje je bilo pod pojačanim policijskim nadzorom.

Kontrola trebalo da bude rutinska

Prema navodima policije, službenici okružne uprave došli su da sprovedu redovnu kontrolu vlasnika oružja.

Takve kontrole, između ostalog, podrazumijevaju provjeru da li se vatreno oružje čuva u skladu sa propisima.

Međutim, tokom postupka došlo je do pucnjave u kojoj je jedan službenik izgubio život, a druga osoba teško povrijeđena.

U trenutku objavljivanja izvještaja njemačkih medija, policija nije saopštila da li se još neko nalazi u kući zajedno sa osumnjičenim, niti kada bi operacija mogla da bude završena.