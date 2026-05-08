Talačka kriza u Njemačkoj: Naoružani napadači upali u banku, specijalci opkolili grad, kruže helikopteri (FOTO)

Drama se odvija u njemačkom gradu Zincigu, gdje je u filijali Folksbanke u toku talačka kriza nakon što je naoružani muškarac presreo službenika kamiona za prevoz novca. Specijalci i helikopteri opkolili su centar grada, dok policija sumnja da u banci ima više napadača.

U gradu Zincigu u okrugu Arvajler u toku je velika policijska operacija. Kako je potvrdila policija, u filijali Folksbanke u centru grada trenutno se odvija talačka kriza.

Operacija traje od 9 sati ujutru. Specijalne policijske snage su sada na licu mjesta. Helikopteri trenutno kruže iznad Zinciga.

Pojavile su se prve fotografije i snimci:

List "Bild" piše da se kamon sa gotovinom jutros zaustavio ispred banke i da je iz vozila izašao jedan službenik. U tom trenutku, nepoznati muškarac mu je prišao i zaprijetio mu.

Hostage standoff underway at bank in Sinzig, western Germany



U izvještaju se navodi da se otmičar i zaposleni, navodno, nalaze u trezoru banke.

- Trenutno pretpostavljamo da se u banci nalazi više počinilaca i talaca. Jedan od talaca je vozač oklopnog kamiona. Situacija na licu mjesta je trenutno stabilna. Trenutno nema opasnosti za građane van ograđenog područja - rekao je portparol.

Sumnja se da ima više počinilaca

Portparol policije je izjavio da se sumnja na prisustvo više počinilaca i talaca unutar zgrade, među kojima je i vozač oklopnog vozila (koje je i dalje parkirano ispred ulaza).

Situacija na terenu je trenutno stabilna, a nadležni uveravaju da nema opasnosti po građane koji se nalaze van blokiranog područja.

Policija je apelovala na javnost da ne širi dezinformacije putem društvenih mreža, dok lokalno stanovništvo već razmjenjuje upozorenja da se strogo izbjegava centar grada.

Zincig se inače nalazi u dolini reke Ar, u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, nedaleko od granice sa Sjevernom Rajnom-Vestfalijom. Najbliži veći gradovi su Bon, udaljen oko 20 kilometara, i Koblenc, na oko 30 kilometara udaljenosti.