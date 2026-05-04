Auto uletio u grupu ljudi, ima mrtvih: Stravične scene u Njemačkoj

Poginule dvije osobe kada je automobil uletio u grupu ljudi u centru Lajpciga.

Danas popodne je automobil uleteo u grupu ljudi u centru Lajpciga u Njemačkoj kada su poginule najmanje dve osobe, piše "Hojte". Automobil se kretao velikom brzinom kroz Ulicu Grimaiše i "zakucao" se u masu ljudi koja je bila u pješačkoj zoni.

Odjednom je projurio automobil marke "Volkswagen". Poginule su najmanje dvije osobe, a veliki broj osoba je povrijeđen.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće u centru Lajpciga

Veliki broj policije i vozila Hitne pomoći nalazi se na licu mjesta. Još uvijek nije poznato kako se dogodila nesreća.