Poginule dvije osobe kada je automobil uletio u grupu ljudi u centru Lajpciga.
Danas popodne je automobil uleteo u grupu ljudi u centru Lajpciga u Njemačkoj kada su poginule najmanje dve osobe, piše "Hojte". Automobil se kretao velikom brzinom kroz Ulicu Grimaiše i "zakucao" se u masu ljudi koja je bila u pješačkoj zoni.
Odjednom je projurio automobil marke "Volkswagen". Poginule su najmanje dvije osobe, a veliki broj osoba je povrijeđen.
Auto uletio u grupu ljudi, ima mrtvih: Stravične scene u Njemačkoj
Veliki broj policije i vozila Hitne pomoći nalazi se na licu mjesta. Još uvijek nije poznato kako se dogodila nesreća.
JUST IN - Two killed, several others injured after car attack strikes crowd in Leipzig, Germany.pic.twitter.com/iPTHZNEJhH— Confidential Post (@The_C_Post)May 4, 2026