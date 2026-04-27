Nijemci masovno odbijaju vojsku: Hiljade podnijelo prigovor savijesti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Nakon uvođenja novog zakona o vojnoj obavezi, u Njemačkoj je zabilježen nagli porast broja građana koji odbijaju služenje vojske, dok vlasti razmatraju dalje korake.

Nijemci masovno odbijaju vojsku Izvor: Profimedia

Nakon stupanja na snagu novog zakona o vojnoj obavezi u Njemačkoj, broj građana koji ulažu prigovor savijesti značajno je porastao, prema pisanju njemačkih medija. Samo u prvom kvartalu ove godine, 2.656 ljudi je podnelo prigovor savijesti i time odbilo vojnu službu.

To je znatno više nego u 2024. godini, kada je ukupno 2.998 ljudi podnijelo prigovor, izvještava dnevnik "Noje Osnabriker Cajtung", pozivajući se na izvore u Saveznoj kancelariji za porodicu i civilna pitanja. U cijeloj 2025. godini, ukupno 3.867 osoba je podnijelo prigovor savijesti.

Pretpostavlja se da je povećanje broja prigovora savijesti povezano sa ukupnom bezbjednosnom situacijom, kao i sa uvođenjem novog zakona o vojnoj službi početkom godine.

Razmatra se obavezni rok

Zakon ne predviđa ponovno uvođenje vojne službe, već samo registraciju muške populacije rođene poslije 2008. godine. Za žene, registracija je na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju nedovoljnog broja dobrovoljnih regruta, Bundestag bi imao mogućnost uvođenja vojne obaveze, ali još nije poznato na osnovu čega.

Iako je klasična vojna obaveza ukinuta 2011. godine, i dalje postoji mogućnost prigovora savijesti jer njemački ustav kaže da niko ne može biti primoran da služi protiv svoje volje oružjem.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu, Njemačka je pokrenula sveobuhvatnu reformu oružanih snaga, koja, između ostalog, ima za cilj povećanje broja aktivnih pripadnika Bundesvera sa sadašnjih 180.000 na 260.000. Njemačka vlada vjeruje da će se taj broj postići na dobrovoljnoj osnovi.

