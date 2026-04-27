Godišnjica napada u Zvorniku: 11 godina od ubistva policajca Dragana Đurića, porodica i dalje čeka pravdu

U Zvorniku je danas odata počast policajcu Draganu Đuriću, ubijenom u terorističkom napadu na zvorničku Policijsku stanicu koji je prije 11 godina izvršio vehabija Nerdin Ibrić, uz podsjećanje da za ovaj gnusni teroristički čin još niko nije odgovarao.

Na mjestu stradanja Dragana Đurića ispred Policijske uprave Zvornik služen je parastos i prislužene su svijeće u znak sjećanja na tragičnu smrt policajca Đurića.

Vijence su položili Đurićeva porodica, načelnik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Miloš Brkić, komandant Žandarmerije MUP-a Srpske Slaviša Trifković, načelnik Policijske uprave Zvornik Aleksandar Vasiljević, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, te predstavnici Republičkog sindikata zaposlenih u MUP-u i zvorničke Policijske uprave.

Brkić je rekao novinarima da ovaj teroristički čin policiju navodi na pojačan oprez i dodatnu zaštitu objekata u kojima boravi policija prilikom obavljanja poslova i zadataka.

"MUP Republike Srpske preduzima mjere, prevashodno kroz Upravu za borbu protiv terorizma, na sprečavanju ovakvih događaja", rekao je Brkić i naglasio da za ovaj događaj ni nakon 11 godina niko nije sankcionisan, ni onaj ko je planirao, a ni onaj ko je organizovao ovaj gnusni i podmukli teroristički čin.

Ističući da je posao policajca težak i odgovoran jer su svakodnevno izloženi različitim opasnostima, Brkić je rekao da napad na policiju predstavlja napad na državu i da se u skladu s tim treba i ponašati.

Predsjednik Republičkog sindikata zaposlenih u MUP-u Nebojša Prodanović poručio je da nikada ne smije da bude zaboravljen ovaj teroristički čin u kojem je tragično stradao policajac Dragan Đurić na radnom mjestu.

Ističući da je terorizam dio ratovanja koji je podmukao i teško se otkriva, on je izrazio nadu da će ovaj događaj, iako je prošlo 11 godine, biti rasvijetljen, a nalogodavci i organizatori kažnjeni.

Anđelko, brat ubijenog policajca, rekao je da je 27. april za porodicu Đurić dan sjećanja, tuge i nade da će se saznati ko stoji iza ovog terorističkog čina, uz očekivanu pravednu presudu.

"Nažalost, i nakon 11 godina ništa se nije promijenilo. Tužilaštvo ćuti, nijemo je kada je riječ o srpskom policajcu", kaže Anđelko, ističući da bi porodici bilo lakše kada bi se saznala istina ko su nalogodavci i organizatori ovog terorstičkog čina.

Policajac Dragan Đurić ubijen je 27. aprila 2015. godine u terorističkom napadu islamiste na Policijsku stanicu u Zvorniku. Ubica je identifikovan kao Nerdin Ibrić /24/, islamski fanatik iz sela Sapna, kod Zvornika.

Ibrić /24/ je tog dana upao u Policijsku stanicu Zvornik oko 19.00 časova, u vrijeme primopredaje smjene kada je bilo najviše policajaca u Policijskoj stanici. U razmjeni vatre terorista je ubijen.

U terorističkom napadu ranjeni su policajci Željko Gajić i Stevo Milovanović.