Ispovijest Brižit Makron o ulozi prve dame "zapalila" javnost

Brižit Makron analizirala je svoje iskustvo tokom deset godina u ulozi prve dame, govoreći o tamnim stranama svijeta i ličnim promjenama.

U intervjuu za La Tribin Dimanš Brižit Makron je uporedila svoj život prije i poslije ulaska u Jelisejsku palatu.

Brižit Makron, supruga francuskog predsjednika Emanuela Makrona, u rijetkom i izuzetno iskrenom intervjuu priznala je da ju je deset godina u ulozi prve dame Francuske duboko promijenilo.

Bivša profesorka otvoreno je rekla da je postala tužnija, ciničnija i pesimističnija nego ikad prije, kao i da je izbliza vidjela "tamu svijeta, glupost i zloću".

Makron je uporedila svoj život prije i poslije ulaska u Jelisejsku palatu, piše Telegraf.

"Prije sam imala normalan život, djecu, posao, uspone i padove, kao i svi ostali. Evo, ovih 10 godina je tako brzo prošlo. Bile su tako intenzivne. Vidjela sam tamu svijeta, glupost, zloću. Ponekad mi je teško da vidim plavo nebo. Imam trenutke pesimizma koje ranije nisam imala", rekla je.

Njeni komentari dolaze u trenutku kada je njen suprug Emanuel Makron nedavno najavio da će se nakon predsjedničkih izbora 2027. godine povući iz politike.

U intervjuu na Kipru prošle nedjelje Makron je izjavio: "Nisam se bavio politikom prije i neću se njome baviti ni poslije."

Makron, koji je prije ulaska u politiku radio kao investicioni bankar, dodao je da je nakon devet godina na vlasti najteže "držati se onoga što ste dobro uradili, ali ponekad se morate podsjetiti stvari koje ste loše uradili". Naglasio je da je potrebna velika energija kako bi mandat priveo kraju, jer bi inače previše zažalio.

Brak pod budnim okom javnosti i teorije zavjere

Brižit Makron upoznala je svog supruga 1993. godine u srednjoj školi La Providans u Amijenu, gdje je radila kao profesorka drame. Tada je Emanuel imao samo 15 godina, a ona je bila udata i majka troje djece.

Njihov brak, zbog velike razlike u godinama, od samog početka izazivao je veliku pažnju javnosti i medija.

Tokom Makronovog mandata Brižit je bila meta brojnih teorija zavjere i lažnih optužbi, posebno onih da je transrodna žena.

Te glasine širile su se i u Sjedinjenim Američkim Državama, a jedna od poznatijih osoba koja ih je ponavljala bila je Kendis Ovens.

Ranije ove godine deset osoba, među kojima su trgovac umjetninama, učitelj, računarski naučnik i izabrani funkcioner, osuđen je za sajber nasilje nad prvom damom, što je, prema njenim saradnicima, ozbiljno narušilo njeno fizičko i mentalno zdravlje, piše Telegraf.

Snimak izazvao veliku pažnju

Prošle godine veliku pažnju izazvao je snimak iz Vijetnama na kojem se vidi kako Brižit Makron gura svog supruga u lice dok se otvaraju vrata predsjedničkog aviona.

Francuski predsjednik i njegovi saradnici incident su kasnije nazvali bezazlenom svađom i šalom. Makron je tada novinarima u Hanoju rekao: "Zezamo se i, zapravo, šalimo sa mojom suprugom, i ovo me iznenađuje."

Američki predsjednik Donald Tramp ismijao je cijeli slučaj na privatnom ručku u Bijeloj kući, rekavši da se "još oporavlja od udarca u desnu vilicu".

Uprkos svim pritiscima, Brižit Makron ostala je jedna od najbližih i najuticajnijih savjetnica svog supruga i aktivno se bavi humanitarnim projektima, posebno borbom protiv nasilja nad ženama i djecom.

Prema francuskom Ustavu, predsjednik može služiti najviše dva uzastopna mandata, ali se nakon pauze može ponovo kandidovati. To bi teoretski omogućilo Makronu povratak na izborima 2032. godine.

Njena iskrena izjava brzo je izazvala reakcije širom Francuske. Dok dio javnosti pozdravlja iskrenost, kritičari joj zamjeraju da je "prva dama koja se žali".

(MONDO)