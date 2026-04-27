Nakon sastanka kafa uz Vrbas: Šmit u oproštajnoj posjeti zamjeniku šefa OHR-a u Banjaluci (FOTO)

Visoki predstavnik Kristijan Šmit, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju, sastao se s Mihalom Černijem, zamjenikom šefa Kancelarije visokog predstavnika u Banjaluci, povodom završetka njegovog mandata.

Izvor: OHR

Kako je objavljeno na stranici OHR-a, tokom oproštajnog sastanka Šmit mu je zahvalio na dosadašnjem radu i angažmanu u okviru OHR-a, ističući njegovu posvećenost, profesionalizam i saradnju sa partnerima širom Republike Srpske.

Kako je saopšteno, visoki predstavnik je posebno naglasio Černijev doprinos u podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i njegov rad na terenu u izazovnim okolnostima.

„Bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati s Vama. Vaš doprinos na terenu, posebno u izazovnim trenucima, zaista sam jako cijenio“, poručio je Šmit.

On je Mihalu Černiju poželio uspjeh u daljem profesionalnom i privatnom životu nakon završetka angažmana u Bosni i Hercegovini.

Nakon sastanka, Šmit je sa Černijem uživao u bašti lokala na obali Vrbasa.

(Mondo)