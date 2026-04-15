Šmit upozorava: BiH mora ubrzati evropski put ili rizikuje gubitak EU sredstava

Visoki predstavnik Kristijan Šmit poručio da BiH mora ubrzati evropske integracije i iskoristiti dostupna sredstva, dok Austrija upozorava na moguće posljedice odgađanja.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Austrije Aleksanderom Van der Belenom da BiH mora hitno ubrzati proces evropskih integracija i pokazati konkretnije rezultate u korištenju dostupnih sredstava za razvoj.

Šmit je naglasio da nije uspio objasniti kako zemlja, koja ima na raspolaganju značajna finansijska sredstva iz evropskih fondova, i dalje ne koristi te mogućnosti u punom kapacitetu.

"Nisam uspio objasniti kako to da zemlja koja ima na raspolaganju milijardu evra za razvoj nije u stanju doći u situaciju da raspolaže tim novcem", rekao je Šmit.

On je istakao da ključna odgovornost leži na domaćim političarima i biračima, a ne na međunarodnoj zajednici.

"Odluka nije u rukama međunarodne zajednice, nego u rukama birača u BiH i političara. Moramo vidjeti BiH unutar evropskih integracija i nastavićemo se zalagati za taj cilj", poručio je Šmit.

Predsjednik Austrije Aleksander Van der Belen izjavio je da su svjesni da Bosni i Hercegovini nije uvijek lako uskladiti svoju politiku sa politikom Evropske unije, ali je naglasio da je funkcija visokog predstavnika i dalje potrebna.

On smatra da ta funkcija ima opravdanje jer omogućava donošenje odluka u složenim situacijama, te je dodao da će, prema njegovim saznanjima, ona ostati na snazi i u narednom periodu.

Van der Belen je upozorio da se na raspolaganju za BiH nalazi oko 900 miliona eura, ali da postoji rizik da će ta sredstva biti smanjena ili preusmjerena ukoliko ne dođe do napretka.

Govoreći o širem kontekstu, istakao je da su uslovi za članstvo u Evropskoj uniji danas stroži nego ranije, te upozorio da bi neiskorištavanje prilike za proširenje moglo dovesti do političkog vakuuma na Zapadnom Balkanu.

"Uprkos svim poteškoćama, mi smo prijatelji i zagovaratelji pristupanja BiH Evropskoj uniji iz istorijskih, kulturnih i ljudskih razloga", zaključio je austrijski predsjednik.