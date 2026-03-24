BiH rizikuje gubitak 900 miliona evra iz Plana rasta: Šef delegacije EU o šansama i propuštenim prilikama

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) Luiđi Soreka izjavio je da EU želi BiH kao svoju članicu, ali je ocijenio da članstvo te zemlje EU ne može željeti više nego što to žele domaće vlasti.

Luiđi Soreka, šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini, podsjetio je da je 21. marta 2024. godine Evropski savjet dao zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa BiH, ali da se dvije godine kasnije, umjesto novog početka čini da je na pomolu još jedna propuštena prilika.

U kolumni dostavljenoj medijima, piše da propuštene prilike imaju svoju cijenu, a "rizici nečinjenja za BiH više nisu apstraktni".

Nakon što je Evropska komisija odobrila Reformsku agendu, nastavilo se sa sporim evropskim integracijama, propuštanjem reformi, a Soreka pominje i izgubljene šanse za ekonomski i politički napredak, kao i zaostajanje za susjednim zemljama.

"I dalje se propuštaju rokovi povezani s Reformskom agendom Plana rasta. Sada postoji vrlo realan rizik da ćemo, nažalost, svjedočiti umanjenju sredstava izdvojenih za BiH u iznosu do 976,6 miliona evra preko potrebnih investicija u okviru Plana rasta", naveo je Luiđi Soreka.

Taj novac bi, ocijenio je on, mogao da napravi ogromnu razliku za građane, a neiskorišćavanje takvih prilika je neobjašnjivo, pa čak i neodgovorno.

Soreka je istakao da u trenutnom izrazito nestabilnom i neizvjesnom geopolitičkom okruženju postoji snažan zamah ka proširenoj EU i da su neke zemlje kandidati, u regionu i šire, iskoristile novi geopolitički kontekst za značajne iskorake na svom evropskom putu.

"Nažalost, isti nivo političke volje i ambicije izostaje u Bosni i Hercegovini", ocijenio je on.

Naglasio je da zemlje članice ili one koje su trenutno predvodnice na putu ka članstvu, nisu posmatrale izgradnju funkcionalnih institucija, jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije kao "zahtjeve iz Brisela", već kao temelje države koja funkcioniše u interesu vlastitih građana.

Prema njegovim riječima, ekonomski rast bez toga ostaje nedovoljan, povjerenje javnosti slabi, a mladi ljudi nastavljaju da odlaze.

Dodao je da bi sveobuhvatne reforme unaprijedile poslovno okruženje i privukle investicije, navodeći da građani BiH zaslužuju iste standarde i prilike kao građani širom EU.

"Smatramo da je sada pravo vrijeme za političku volju i djelovanje vlasti. Izborna godina ne bi smjela biti izgovor za odsustvo konkretnih akcija. Istinska posvećenost osiguravanju koristi članstva u EU za građane zahtijeva da reforme povezane s EU budu visoko među političkim prioritetima", ocijenio je Soreka.

