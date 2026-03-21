Dvije godine bez napretka u pristupnim pregovorima BiH: Realan rizik da se preskoči i nova šansa 1

Dvije godine bez napretka u pristupnim pregovorima BiH: Realan rizik da se preskoči i nova šansa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Dvije godine nakon što je Evropski savjet odobrio otvaranje pristupnih pregovora sa BiH, taj proces nije značajnije napredovao, a zemlja se suočava sa rizikom da propusti još jednu ključnu priliku na evropskom putu, upozorio je šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

soreka o propuštenim šansama bih za ulazak u eu Izvor: Shutterstock

On je podsjetio da su pristupni pregovori najbolji mehanizam za rješavanje dugotrajnih izazova u BiH, uključujući jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava i ekonomski napredak, te istakao da je izostala potrebna politička volja za njihovu realizaciju.

"Dvije godine kasnije, umjesto novog početka, čini se da je na pomolu još jedna propuštena prilika", naveo je Soreka u kolumni objavljenoj na stranici Delegacije.

Soreka je naglasio da EU želi BiH kao članicu, ali da vlasti moraju pokazati veću posvećenost, jer nečinjenje vodi sporijim integracijama, propuštenim reformama i riziku gubitka do 976,6 miliona evra iz Plana rasta, koji bi mogli poboljšati životni standard građana.

"Ne možemo željeti članstvo ove zemlje više nego što to žele domaće vlasti", poručio je Soreka.

Soreka navodi da je reformska agenda usvojena, ali da ključni koraci i njena primjena još nisu završeni, te ističe da je neophodno obnoviti političku volju kako BiH ne bi dodatno zaostajala za regionom.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

zole

Niti naši političari žele u EU niti nas njihovi žele

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

