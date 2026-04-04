Šmit odlazi iz BiH nakon izbora, ali OHR ostaje

Visoki predstavnik Kristijan Šmit povlači se nakon narednih izbora. Iako odlazi u penziju, diplomatski izvori potvrđuju da administracija Donalda Trampa i EU čvrsto stoje uz opstanak OHR-a.

Kristijan Šmit napustiće funkciju visokog predstavnika u BiH odmah nakon završetka narednih opštih izbora, potvrđeno je za Nezavisne novine iz više diplomatskih izvora. Iako su vlasti Republike Srpske od početka osporavale njegov legitimitet, razlog odlaska nije politički pritisak, već završetak njegove političke karijere.

Izvori bliski OHR-u navode da Šmit nikada nije planirao dugotrajan boravak u BiH. Njegova prvobitna namjera bila je fokusiranje na ekonomske reforme i povezivanje BiH s njemačkim investitorima.

Međutim, taj plan je propao jer je Šmit naslijedio duboku krizu izazvanu odlukama svog prethodnika Valentina Incka. Umjesto ekonomijom, Šmit se čitav mandat bavio "gašenjem požara" i političkim blokadama koje su uslijedile.

Trampova administracija i sudbina OHR-a

Posebno zanimljiv detalj koji prenose Nezavisne jeste stav nove američke administracije:

Tramp ne zatvara OHR: Suprotno nekim očekivanjima, administracija Donalda Trampa nije protiv postojanja OHR-a i insistiraće na ispunjavanju svih uslova (program 5+2) prije zatvaranja kancelarije.

Pitanje legitimiteta: Navodi se da Šmit možda nije po mjeri nove administracije isključivo zato što ga je potvrdila Bajdenova garnitura, čiji legitimitet Tramp često osporava.

Nasljednik: Unutar "Kvinte" već postoji načelna saglasnost o izboru novog visokog predstavnika. Ključno pitanje ostaje reakcija Rusije i da li će Banjaluka nastaviti sa strategijom nepriznavanja ako novi kandidat dobije podršku SAD-a.

Iako je Evropska unija ranije bila "tihi zagovornik" zatvaranja OHR-a, smatrajući ga nespojivim s evropskim putem, dolazak Donalda Trampa je promijenio retoriku. Brisel sada čvrsto stoji uz OHR, ne želeći da se o ključnim kadrovskim rješenjima u Evropi odlučuje van kontinenta.