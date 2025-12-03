logo
Cvijanovićeva Šmitu: "Prema viđenju stranih upravnika, BiH nastavlja da bude kolonija"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na društvenim mrežama odgovorila Kristijanu Šmitu, visokom predstavniku kojeg Srpska ne priznaje, na njegove izjave nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK).

Cvijanovićeva odgovorila Šmitu Izvor: Srna/Goran Janjić

Ako su, prema riječima Kristijana Šmita, on i takozvani Savjet za implementaciju mira (PIK) dogovorili šta su naredni koraci koje BiH mora preduzimati, onda je jasno da BiH nisu potrebni ni izbori, ni institucije, ni unutrašnji politički dijalog, izjavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Onda BiH i nakon 30 godina, prema viđenju stranih upravnika, a suprotno Dejtonskom sporazumu, nastavlja da bude kolonija u kojoj i kreiranje planova i njihovo provođenje leži u rukama stranaca, za koje u BiH nije na izborima glasao niti jedan glasač, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH", rekla je Cvijanović.

Ona je objavila na "Iksu" da, ipak, nije tačno da dosadašnje akcije Kristijana Šmita uživaju podršku svih stranih aktera, ma kako se on trudio da to tako prikaže.

Šmit je danas, nakon zasjedanja PIK-a, izjavio da su na sjednici dogovoreni naredni koraci, a neki od njih su, kako je rekao, pitanja "državnog" budžeta za iduću godinu, "državne" imovine i uvođenje tehnologija u izborne procese koji će obezbijediti integritet i transparentnost.

Upitan da li SAD podržavaju OHR i poziciju visokog predstavnika, odnosno bonska ovlaštenja, Šmit kaže da može reći da je od delegacije SAD dobio "popriličnu podršku po pitanju buduće saradnje".

Tagovi

Željka Cvijanović Kristijan Šmit

